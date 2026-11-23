看演唱會怕尿急，吃蜂蜜蛋糕竟成為追星族之間流傳的「小撇步」？近日有網友在Threads分享，發現某間超商的貨架上竟然堆滿蜂蜜蛋糕，數量多到令人驚訝，讓她忍不住笑出來。照片曝光後，立刻引發網友熱議，不少人秒懂背後原因，笑稱這根本是演唱會必備的「口服尿布」，還有人大讚店長相當懂粉絲需求。

一名網友近日在社群平台Threads貼出兩張照片，並發文表示：「我快笑死這個蜂蜜蛋糕哈哈哈哈哈哈哈。」從照片中可見，超商貨架上擺滿同款經典蜂蜜蛋糕，密密麻麻的商品幾乎占據整個陳列空間，誇張的備貨數量讓原PO看了忍不住大笑。

貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言，不少人聯想到近期的演唱會活動，紛紛笑稱「第一眼覺得按錯進貨，但如果是小巨蛋，那店長很懂！」、「昨天看到左營站的全家這樣擺也是笑出來」，認為超商可能是看準演唱會商機，才會一次準備大量蜂蜜蛋糕。

原來，網路上一直流傳著一種說法，認為在演唱會前吃蜂蜜蛋糕、麻糬等食物，可以幫助減少尿意，避免看表演看到一半突然想上廁所，甚至被追星族戲稱為「口服尿布」。

因此，看到超商如此大量備貨，不少網友立刻會心一笑，留言表示「傳說中的食用紙尿布」、「原來蜂蜜蛋糕是口服尿布」、「抑制排尿不含副作用，一次演唱會建議服用一塊」，還有人笑說「吃這就不會想上廁所，那看電影前要吃一份」，各種幽默留言讓話題持續延燒。

至於蜂蜜蛋糕真的能減少尿意嗎？「佐助營養師」在留言區分享可能的關聯，指出蜂蜜蛋糕含有蛋、油脂及糖類，可能透過影響消化速度、肝醣儲存及體內水分調節等方式，間接影響排尿情形。

營養師進一步解釋，人體攝取糖類後，部分會轉化為肝醣儲存在肝臟與肌肉中，而肝醣儲存過程會伴隨水分結合；此外，進食後血糖與胰島素的變化，也可能影響腎臟對鈉及水分的再吸收。不過，這些生理反應是否足以讓吃下蜂蜜蛋糕的人明顯減少尿意，仍有待科學證實。

營養師也提到，心理因素可能是另一個原因。當民眾相信「吃了就不會想上廁所」，可能因此減輕對尿意的焦慮，加上觀賞演唱會時情緒興奮、注意力集中，也可能讓人暫時較不容易察覺尿意。

除了蜂蜜蛋糕，他也提及麻糬、文旦糖等食物可能具有類似效果，但強調實際感受因人而異，仍須留意糖分攝取量，並建議在演唱會前適度避開含咖啡因飲料。