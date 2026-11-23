氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周預估會有兩波冷空氣南下影響台灣，強度目前估計都在「東北季風」等級。

「林老師氣象站」表示，第一波今晚至明晨，伴隨著鋒面南下，迎風面的北部及東半部地區降雨增多，氣溫略微下降，依據中央氣象署今晨最新氣象預報顯示，影響至少會到周四白天，東北季風才會開始減弱，氣溫也會跟著開始回升

第二波則於周六（28日），東北季風將會再度增強，基隆北海岸、東北部及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及北部山區亦有零星短暫雨，其它地區則繼續維持為多雲到晴天氣。

「林老師氣象站」表示，2波東北季風增強，低溫預測部份，台灣各地在16至21度之間，澎湖地區低溫21至22度，金門及馬祖地區低溫則在14至19度之間；降溫型態一樣是會先濕冷、後轉乾冷。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。