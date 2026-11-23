今白天回暖，但明天鋒面通過及東北季風增強，北部轉雨降溫了，民眾要注意增添衣物。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨台灣上空有鬆散中層雲，因輻射冷卻，截至上午4時52分縣市平地最低氣溫為新竹(關西鎮)10.9度；各地區平地最低氣溫約在12至16度。

吳德榮指出，今日東北季風持續減弱，各地晴時多雲，白天微熱、晚偏涼。各地區氣溫如下：北部12至28度、中部15至30度、南部16至31度及東部13至29度。

吳德榮表示，明日至周四鋒面及比前波弱的東北季風南下，北部、東半部轉有局部雨，明日、周三氣溫下降，北台偏涼，周四氣溫漸回升。

至於周五另一小股東北風，大台北東側、東半部偶局部短暫雨，背風面晴朗穩定。周六起乾冷空氣南下，各地恢復穩定，西半部晴朗，東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨的機率；下周(29)日各地晴朗穩定。周末兩天白天北舒適南微熱、早晚涼，日夜溫差大。

此外，吳德榮說，最新模式模擬顯示，未來10天至兩周，尚無強冷空氣的蹤跡，首波大陸冷氣團還有得等。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。