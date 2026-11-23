「優生保健法」修法多年未果，引發國際人權專家批評。身心障礙者權利公約（ＣＲＰＤ）第三次國家報告國際審查會議昨公布九十六點結論性意見，日本籍委員長瀨修直言，台灣遲未刪除法律中帶有歧視意味的「優生」用語，令人失望。行政院政務委員陳時中回應，認同「優生」一詞不合時宜，一定修改法律名稱。

衛福部自十一月十七日起，舉行為期三天的ＣＲＰＤ國際審查會議，邀請五位國際人權專家來台檢視台灣身心障礙者權益保障情形，其中「優生保健法」遲未修正，成為國際委員關切焦點。長瀨修指出，國際審查委員會早在二○一七年及二○二二年就曾要求台灣檢討相關法律，但至今涉及優生思想及障礙歧視的用語與規定仍未修正，修法進度令人失望。

此外，國際委員特別關切，現行法規要求受監護或輔助宣告者接受人工流產時，須取得第三人同意，恐侵害身心障礙者的生育自主權。此外，部分身心障礙者可能並非出於本人意願接受絕育手術，政府卻尚未充分證明現行制度能有效防止當事人受到施壓。

委員會要求政府盡速刪除歧視性條文，確保身心障礙者接受絕育、子宮切除或人工流產前，均享有自由、事先、知情且可撤回的本人同意權，並建立無障礙申訴與救濟機制，同時針對過去可能發生的非自願醫療處置展開獨立研究。

面對國際委員批評，陳時中表示，現代社會已不應再有「優生」觀念，法律名稱確實需修正，這部分沒有問題。不過，相關修法涉及多項議題，行政部門仍有不同意見，需要整合，目前草案尚未送進行政院。

至於何時完成修法？陳時中並未提出明確時間表，僅說「持續推動」。

國際委員則呼籲，政府不能只停留在修正法律名稱，更應從制度上落實身心障礙者的身體自主權與生育決定權，不讓女性身體被制度性綁架。