一位九十多歲失智阿嬤因吞嚥功能變差，而置放鼻胃管，一開始家人陪同外出，她坐著輪椅，飽受外界異樣眼光，為此，不肯出門，即使住在二樓，竟九年幾乎都關在家裡，失去品嘗美食的樂趣，且沒了基本的人性尊嚴。

「真是可憐、悲哀。」台北市立聯合醫院松德院區副院長李雅玲表示，阿嬤進入安寧階段時，女兒與醫療團隊討論，希望幫媽媽移除鼻胃管，最後經過六個月復健及治療，終於順利拔除鼻胃管，可經口進食。在阿嬤移除鼻胃管當晚，睡覺時竟出現打呼聲，家屬笑著說，雖被吵得睡不著，但卻是最美妙的聲音，這一晚也是阿嬤近十年來第一次睡了好覺。

李雅玲說，拔管後半年，阿嬤安然地平靜離世，全家都慶幸做了最佳決定，讓媽媽臨終前可經口進食，開心咀嚼著食物，且能坐著輪椅至戶外，曬曬暖陽。為此，醫療團隊深受感動，投入更多心力及努力，希望讓更多鼻胃管族順利拔管。

李雅玲表示，不少末期病人願望很簡單，希望可以再從嘴巴吃一塊蛋糕、喝一口咖啡，但裝置鼻胃管之後，這變成不可能的任務。在讓患者裝置入鼻胃管之前，家屬一定要深思熟慮，思考留置鼻胃管是暫時性，或長期留置？如是暫時性，應擬定移除的時間，若是長期留置，則應和團隊充分溝通，討論治療對策。

事實上，也可選擇不插管，改以舒適進食方式，配合適合的質地飲食，讓病人想吃就吃、不想吃就不吃，留給患者最後生命的尊嚴。

「北市聯醫對於參與住宿型機構移除鼻胃管試辦計畫，有種義不容辭的使命感。」李雅玲說，日前至申請通過的高雄小港醫院，實地參訪訓練課程，住民們一起唸著健口操，一邊做著口腔訓練，再由照服員小心餵食，在團體氛圍的鼓勵下，提高參與率。