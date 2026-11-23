如何協助吞嚥困難者移除鼻胃管，這可是一大挑戰，北市聯醫自二○一八年組成吞嚥醫療團隊，近兩年來，總移除率為百分之十五，住院、門診移除率各為百分之十六，居家移除率為百分之七、護理之家移除率竟只有百分之○點二。

為何長照機構住民鼻胃管留置率極高，幾乎人人臉上都有一條塑膠管？長期關注病人吞嚥問題的台北市立聯合醫院松德院區副院長李雅玲表示，這反映出國人對吞嚥識能的不足，以為裝上管線，讓照顧者省事，減少嗆傷風險，但實際上，使用鼻胃管，身體相當不適，有些人常用手拉扯，除需重新插管，還可能雙手被綁著約束帶；且臨床觀察，個案裝置鼻胃管時間愈久，咀嚼功能隨之大幅下降，且感染風險增。

為達到長照三點○健康老化願景，健保署整合醫療照顧及提升住宿型機構照護品質，推出「醫療機構協助住宿型機構住民移除鼻胃管試辦計畫」於今年九月正式上路。對此，李雅玲相當期待，希望讓更多咀嚼吞嚥障礙的住宿病人能順利移除鼻胃管，恢復較好的生活品質及保有應有的尊嚴。

北市聯醫吞嚥團隊成員眾多，包括醫師、護理師、語言治療師、物理治療師及營養師，針對住院、門診及居家等留置鼻胃管患者進行移管前的復健及治療，但臨床發現，許多家屬對於鼻胃管使用的必要性、優缺點與風險等訊息認知不足，不知道留置鼻胃管時間愈久，愈不容易移除，也不知裝置後對於家人所造成的衝擊有多大。

住院拔管率較高，原因在於院內醫療團隊得以密切治療，但場景換至居家、護理之家，團隊鞭長莫及，以致拔管率銳減。北市聯醫護理之家住民眾多，且入住個案多屬三管（鼻胃管、氣管插管及尿管）嚴重患者，以致拔管率極低。

李雅玲指出，北市聯醫團隊將加強機構人員專業訓練，希望在醫療團隊的指導及監控下，患者早日成功拔管。