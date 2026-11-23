台灣邁入超高齡社會，鼻胃管族愈來愈多，健保統計，去年全國近廿八萬人申報「胃管插入」，其中兩萬五千人連續使用三個月以上，多為住宿型機構住民。為提高患者生活品質、保有晚年尊嚴，健保署擴大醫療院所移除鼻胃管試辦計畫，九月起納入住宿型機構。

據統計，日本住宿型機構住民鼻胃管留置率為百分之十一點六，德國百分之六點六，美國多為短期留置鼻胃管，長期留置比率則接近零。相較之下，我國住宿型機構住民鼻胃管留置率達百分之九十四，多屬長期留置，拔管率極低。

機構求方便 插管避嗆食

臨床顯示，機構住民依賴鼻胃管維生，原因在於住宿機構為求照顧方便，及擔心住民嗆食而引發吸入性肺炎，進而引發醫療糾紛等。但長期放置管路，除了口腔、喉嚨不舒服，清潔受限，胃酸隨著管路逆流，引起食道潰瘍，最重要的是個案無法享受用餐的感受，且因外觀管路而感到自卑。

健保統計，去年全國曾申報胃管插入人數近二七萬九八九七人，其中連續三個月以上為二萬五四四八人，患者年齡多為六十歲以上，以八十至八十九歲最多達六五六九九人。以疾病分析，前三名為呼吸衰竭一萬九八九七人、肺炎一萬七三一八人、敗血症一萬六三一七人。連續留置三個月以上的三大疾病為失智症三三七七人、腦血管疾病後遺症三○二○人、腦梗塞一五六四人。

為推動「無管人生」，健保署二○二二年六月一日起針對醫院提供「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」給付，針對留置鼻胃管三個月以上病人，成功移除並恢復經口進食且未重置管路一個月以上者，每人次獎勵三千點，經統計，四年來累積八九一人次成功移除鼻胃管，表現不盡理想。

跨專業團隊 助住民拔管

由於機構住民裝置鼻胃管比率偏高，健保於九月一日起投入二○二○萬元，新增「醫療機構協助住宿型機構住民移除鼻胃管試辦計畫」，醫務管理組副組長陳依婕表示，此計畫執行由醫療機構與住宿式長照機構共同組成跨專業照護團隊提供服務，核心成員包含醫師、牙醫師、護理師、語言治療師、營養師等。

每一照護團隊可獲得三萬元開辦獎勵，經評估留置鼻胃管一個月以上的合適住民，提供至少連續四周以上經口進食訓練與營養相關照護，當年度成功移除鼻胃管的住民人數達一定數量，給予五萬至六萬元獎勵金。目前高雄小港醫院已著手進行，北市聯醫、彰化秀傳醫院評估申請中。

醫改會研究員吳奎彥表示，住宿機構住民移除鼻胃管，即可獲得更好的生活品質，但移除鼻胃管需跨專業的醫療團隊評估、執行及後續照顧，因此醫院投入意願至關重要。籲健保署嚴密監控醫院照護團隊，掌握移除前的評估討論，與移除後的後續追蹤，及復健、長照，才能真正提高生活品質。