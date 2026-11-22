台灣去年底進入超高齡社會，長者活得健康、更有尊嚴，是「健康台灣」政策目標。衛福部健保署為達長照3.0健康老化願景，整合醫療照顧及提升住宿型機構照護品質，推出「醫療機構協助住宿型機構住民移除鼻胃管試辦計畫」於今年九月正式上路。長期關注病人吞嚥問題的台北市立聯合醫院松德院區副院長李雅玲說，希望透過計畫讓有咀嚼吞嚥障礙的住宿病人順利移除鼻胃管，恢復較好的生活品質及保有應有的尊嚴，對於試辦計畫樂觀其成。

台灣長照機構住民的鼻胃管留置率相當高，據統計達到94%。李雅玲說，這反映出國人對吞嚥識能的不足，使用鼻胃管除了會造成患者十分不適、經常自主拔管導致需重新插管，甚至因而雙手被綁著約束之外，並無法避免吸入性肺炎的發生，而且留置時間愈久，更容易造成咀嚼功能大幅下降，反而增加感染的風險。

吞嚥障礙的治療及移除鼻胃管最重要的是需要多領域的醫療團隊合作，包括醫師、護理師、語言治療師、物理治療師及營養師等。北市聯醫自2018年起組成吞嚥團隊至今，整體拔管率為28%、居家拔管率22%。進一步分析，2024至2025年，北市聯醫鼻胃管總移除率為15%，其中住院、門診移除率各為16%，但居家移除率為7%、護理之家移除率則僅為0.2%。

北市聯醫成立吞嚥團隊後，針對住院、門診及居家等留置鼻胃管患者進行移管的相關治療。李雅玲表示，臨床發現，許多家屬對於鼻胃管使用的必要性、優缺點與風險，在插管前並沒有清楚的認知，而一旦留置鼻胃管時間愈久，愈不容易移除。因此，這次的試辦計畫也接受專家建議，將收案對象留置鼻胃管的時間，縮短至一個月以上即可，希望讓更多在住宿式機構的患者能有機會及早移除鼻胃管。

李雅玲指出，住院拔管率較高，原因是醫院內隨時有醫療團隊可以密切治療，但居家、護理之家則治療團隊無法天天關心，拔管率相對降低，特別聯醫的護理之家住民多、入住個案亦多是比較嚴重需留置三管（鼻胃管、氣管插管及尿管）的嚴重患者，且據院內統計，留置鼻胃管時間愈久，如3至6個月以上的移除率相較3個月以內會大幅下降。

李雅玲指出，機構住民多為長期慢性病患者，留置鼻胃管時間更久，移除鼻胃管的難度自然更高。所以此計畫則著重在機構人員的訓練，希望在醫療團隊的指導及監控下，患者能天天接受吞嚥訓練而早日拔個案。