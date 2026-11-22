台灣已邁入超高齡社會，許多長者罹患失智症、呼吸衰竭等後，需要放置鼻胃管方便進食。衛福部健保署統計，去年全國曾申報「胃管插入」人數近28萬人，其中連續3個月以上為2.5萬人，絕大多數都是住在住宿型機構，為提高醫療機構協助住宿型機構住民移除鼻胃管，健保署制定試辦計畫於今年9月正式上路。醫改會指出，健保署應持續監控計畫上路後，後續真正執行成效，包括移除鼻胃管者的追蹤、生活品質等。

據統計，國內住宿型機構住民鼻胃管留置率高達94%，多為長期留置、拔管率低，相較日本約11.6%、德國6.6%，及美國多為短期留置鼻胃管，長期留置比率則接近零。國內住民多依賴使用鼻胃管，原因可能是住宿機構為求照顧方便，及擔心住民嗆食而引發吸入性肺炎，恐造成醫療糾紛等。

「鼻胃管」是條由鼻孔進入，經過咽喉進到胃部的透明塑膠管，一般用於吞嚥困難時，為患者提供食物、飲水或藥物，但長期放置管路，口腔、喉嚨會不舒服，口腔清潔受限，無法享受吃東西的感受，且伴隨外觀管路的不自信，胃酸也隨著管路逆流，引起食道潰瘍等。

健保署統計，去年全國曾申報胃管插入人數近27萬9897人，其中連續3個月以上為2萬5448人，患者年齡多為60歲以上，以80至89歲最多達6萬5699人。以疾病分析，前三名為呼吸衰竭1萬9897人、肺炎1萬7318人、敗血症1萬6317人。連續留置三個月以上的三大疾病為失智症3377人、腦血管疾病後遺症3020人、腦梗塞1564人。

健保署醫務管理組副組長陳依婕說，該署積極推動「無管人生」，自2022年6月1日起針對醫院提供「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」給付，針對留置鼻胃管三個月以上病人，成功移除並恢復經口進食且未重置管路一個月以上者，每人次獎勵3000點。經統計，四年來已有891人次成功移除鼻胃管。更於今年九月一日起投入2020萬元新增「醫療機構協助住宿型機構住民移除鼻胃管試辦計畫」。

陳依婕說，此計畫執行由醫療機構與住宿式長照機構共同組成跨專業照護團隊提供服務，核心成員包含醫師、牙醫師、護理師、語言治療師、營養師等。每一照護團隊給予3萬元開辦獎勵。經評估留置鼻胃管一個月以上的合適住民，提供至少連續4周以上經口進食訓練與營養相關照護，若當年度同一機構依成功移除鼻胃管的住民人數，給予5萬至6萬元獎勵金。目前高雄小港醫院已開始進行，北市聯醫、彰化秀傳醫院正評估申請。

醫改會研究員吳奎彥說，住宿機構住民移除鼻胃管，獲得更好的生活品質是未來的趨勢，但移除鼻胃管需要跨專業的醫療團隊進行評估執行及後續照顧，因此醫院投入的意願至關重要。因此，從移除前的評估、討論，與移除後需有後續追蹤，及復健、醫療、長照等協助，健保署應持續監控，以提升住民的生活品質。