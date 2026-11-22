高雄市長陳其邁於今年8月間，將市府多位具事務官資格，卻以政務官身分擔任首長的官員，調整回任12職等事務官職（如參事、顧問等），並繼續代理原局長職務，以保障於選舉後可延續公職生涯。不過，高雄市環保局長張瑞琿同樣具備事務官資格，卻未調整，據傳張瑞琿將出任懸缺已久的13職等環境管理署署長一職。張瑞琿受訪時僅表示，將和市長陳其邁同進退。

地方公職人員選舉將於11月28日投票，當選的直轄市長及縣市長則將率內閣成員於12月25日正式宣誓就職。由於地方選舉在即，部分直轄市及縣市首長因二任任期屆滿而無法續任，其團隊中具事務官身分、卻以政務官方式派任的局處首長，紛紛另謀出路，以延續公職生涯。

其中，現任嘉義縣環保局長張輝川將於本月24日調任環境部環境管理署南區環境管理中心主任。據了解，高雄市環保局長張瑞琿將於選後前往環境部任職環管署長，此消息在環保局內也早已甚囂塵上，熟識的高雄市議員也紛紛給予道賀。

張瑞琿畢業於中央警察大學，最高學歷為國立高雄科技大學環安所碩士，曾任高雄市政府環境保護局資源回收廠副廠長、科長、主任秘書、副局長等職位，公職生涯一路上受到曾任高雄市環保局長、副市長，現任政務委員陳金德提拔。

然而，張瑞琿在官場上也曾失意過，韓國瑜甫上任高雄市長3個月時，即將時任環保局副局長的張瑞琿與毒品防制局副局長對調。不過，在高雄市長陳其邁於2020年8月上任後，張隨即高陞環保局長，迄今已逾6年。

張瑞琿受訪時僅表示，目前尚未聽到職務要異動的消息，相關消息可能是子虛烏有，強調會和市長陳其邁同進退。

前環管署長顏旭明因涉嫌貪汙與公務背信，遭檢調偵辦並起訴而去職，之後由副署長林健三於今年8月接任代理署長至今。