AI短劇劇情緊湊，總在關鍵時刻勾起好奇心，讓人忍不住一集接著一集看，常常一看就是幾個小時。每次看完，心裡總有一股懊悔，告訴自己下次不看了，隔天卻又不知不覺地點開螢幕。

這不只是浪費時間，也可能傷害視力、影響生活作息，更讓人失去對生命的掌控。短暫的快樂過後，留下的不是充實，而是空虛與自責。我不能再這樣下去，必須設法自救。

首先從改變居家環境做起。客廳的舊電視壞了，就不再添購；躺著看電視的沙發，換成單人座椅。希望回家後，最容易做的事情不再是看螢幕、吃零食，而是拿起一本書。於是客廳逐漸縮小了休閒娛樂空間，轉變成閱讀的角落。

光靠意志力並不易持久，我更相信以新習慣取代舊習慣。我開始閱讀實體書報、到公園散步、學習體育活動，也嘗試DIY餐飲，讓生活有了不同的重心。這些體會來自我練習太極拳30多年的經驗。任何習慣的養成，都需要時間與持續練習，不如安排值得投入的事情，讓生活自然走向另一個方向。

戒掉AI短劇，不是拒絕所有娛樂，而是不再把寶貴的時間交給無止境的刺激。當我們願意改變環境、培養興趣，就有機會重新拿回生活的主導權。人生下半場，更應把時間留給閱讀、運動、自然與內心的探索，讓每一天過得清醒而踏實，活出自己的人生。