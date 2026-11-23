捐血，是一份無私的愛心；但要長期捐血，則是一種值得敬佩的自律，其背後不僅承載著捐血者對生命的關懷，更展現了對自身維護健康的重視，以及對社會責任的長期承諾。

多年來，台灣捐血運動能夠持續蓬勃發展，仰賴無數捐血人默默付出，近期又有一批績優捐血人受邀進總統府接受表揚。我經常會向持續捐血數十年的捐血人討教，究竟是什麼樣的動力促成他們定期走進捐血室，挽起衣袖？我得到的答案是，除了捐血救人的愛心，他們的共通點就是自我健康管理與自律的生活態度。

自我健康管理靠自律

長期捐血並非單憑一時熱情就能做到，而是一種融入日常生活的自律精神。首先，捐血前需符合衛福部所訂的「捐血者健康標準」，並填寫健康問卷，經過面談及血壓、血紅素檢測，通過健康評估才能捐血。

但有些人難免因為熬夜或攝取過多油炸與高脂肪食物，以致於血壓異常或出現乳糜血，因此無法捐血。由此顯示，若要定期捐血，就必須養成良好的生活習慣，充足的休息與運動，以及均衡的飲食，以便維持身體良好機能，所依賴的是健康上的自律。

此外，長期捐血也需要健康管理的觀念。捐血者除了掌握自身的健康條件，也要平時定期關注健康檢查數值，台灣血液基金會提供35歲以上的高次數捐血者，每3年提供總膽固醇、低密度脂蛋白及糖化血色素三項生化檢查，還有腹部超音波檢查，就是幫助捐血人了解自己的身體變化，以確保每次捐血都在安全、適當的情況下進行。

善念化為持續行動力

在台灣，接受刺青、紋眉、穿耳洞等侵入性美容行為，需暫緩捐血1年，以確保受血者的安全。眾所周知，葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）身上沒有刺青，在幾乎人人都有刺青的足球員之中顯得特別突兀，他曾公開表示，不刺青就是希望不要影響他定期捐血的習慣。

代表這份善念已經轉化為持續的行動力，即使面對追求時髦的誘惑，也不忘自己曾經許下幫助他人的承諾。這份堅持令人感動，也值得社會大眾學習。

除了身體上的自律，長期捐血更是一種精神上的修養，當捐血成為生活中的固定行程，進一步會內化為時間上的自律與遵守規則的自律。許多捐血人即使工作或課業繁忙，仍會配合每次捐血的間隔，並記得下次捐血時間，例如選擇捐分離術血小板者多半每兩周到捐血室報到，每次坐在捐血椅上1.5到2小時，只為了捐出2單位血小板，而且不求回報。

要向所有長期捐血人致上最誠摯的敬意與感謝。感謝大家以自律守護健康，以愛心守護生命；也期盼更多民眾加入捐血行列，從培養良好的生活習慣開始，認識自己的身體、照顧自己的健康，在符合捐血條件時，勇敢挽袖，讓捐血成為一種健康、正向且長久的生活態度。

（作者侯勝茂為台灣血液基金會董事長）