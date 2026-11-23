心血管疾病是全球人類主要死因之一，心臟健康不只受到年齡、遺傳影響，生活習慣也是關鍵。台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師鄭宇倫表示，攸關心血管健康有8項指標，至少符合5項者，心血管疾病相對風險降低80%、腦中風風險降低69%，整體死亡風險也降低45%。建議民眾應從飲食、運動及睡眠方面提早介入改善，以降低未來罹病風險。

美心臟協會指引

美國心臟協會2022年於醫學期刊「Circulation」發表「生命必備8要素」（Life's Essential 8），將心血管健康分為4項生活行為及4項健康指標，前者包括健康飲食、規律運動、遠離香菸及充足睡眠；後者則為維持健康體重、控制血脂、血糖及血壓。

在生活行為方面，鄭宇倫建議，平時飲食最好採取地中海或得舒飲食，多吃蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果及魚類，減少加工食品、含糖飲料、飽和脂肪及鹽分攝取。運動則是成年人每周至少應進行150分鐘中等強度活動，例如快走、騎腳踏車或游泳；如果選擇高強度運動，每周累積75分鐘也能達到建議活動量。

除了飲食與運動，睡眠最容易被忽略。鄭宇倫說，成年人每晚應睡足7至9小時，維持規律作息，長期睡眠不足或睡眠時間過長，都與心血管疾病風險增加有關。吸菸也是罹患心血管疾病的重要危險因子，除了傳統香菸，電子菸及二手菸同樣應避免接觸，無論幾歲開始戒菸，都有助改善健康。

至於4項健康指標，鄭宇倫指出，台灣成年人身體質量指數（BMI）正常範圍為18.5至未滿24；理想血壓應低於120／80毫米汞柱；沒有糖尿病者，空腹血糖應低於100mg／dL，或糖化血色素低於5.7%；血脂方面，非高密度脂蛋白膽固醇（總膽固醇-高密度膽固醇＝非高密度膽固醇）理想值為低於130mg／dL，若已有冠狀動脈疾病或屬於心血管的高風險族群，則應由醫師評估低密度脂蛋白膽固醇的控制目標。

改變永遠不嫌晚

維持心血管健康並非要求8項指標一次達標。鄭宇倫說，平時沒有運動習慣者，可以先從每天快走10至15分鐘開始；習慣喝含糖飲料者，可逐漸改喝白開水；經常熬夜者，則應調整睡眠時間，即使已步入中老年，改善生活習慣仍有助於降低心血管疾病風險。

心血管健康8指標

生活行為

● 健康飲食：地中海或得舒飲食

● 規律運動：每周至少150分鐘中等強度活動

● 戒菸：隨時開始都不晚

● 充足睡眠：每晚睡足7至9小時

健康指標

● 維持健康體重：BMI18.5至未滿24

● 血脂：非高密度脂蛋白膽固醇低於130mg／dL

● 血糖：空腹血糖低於100mg／dL或糖化血色素低於5.7%（非糖尿病患）

● 血壓：低於120／80毫米汞柱