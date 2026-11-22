天氣轉冷，熱騰騰的火鍋成為不少人用餐首選，但對正在控制體重的民眾而言，肉片、火鍋料和沾醬的熱量往往令人卻步。減重醫師蕭捷健指出，火鍋其實是相對容易掌握食材份量的外食選擇，只要選對蛋白質、避開容易吸附油脂的食材，並調整沾醬與進食順序，減脂期間也能享受火鍋。

蕭捷健在臉書粉專分享，吃火鍋時可以優先選擇豆腐、鮭魚、干貝及蝦子等蛋白質來源，肉類則以板腱牛、豬里肌等脂肪較少的部位為主，豬五花等高脂肉品適量品嘗即可。蔬菜方面，高麗菜、菇類、白蘿蔔及蒟蒻都是不錯的選擇，不過凍豆腐、老油條等食材容易吸附湯汁與油脂，若放進油脂較多的鍋底烹煮，吃下肚的油脂與鈉含量也可能跟著增加。

比起肉片，沾醬更是容易被忽略的熱量來源。蕭捷健提醒，一匙沙茶醬的熱量就可能接近110大卡，若習慣反覆添加，一餐下來便可能攝取不少額外熱量。他建議，想保留沾醬風味，可以改用醬油搭配蔥花、蘿蔔泥及辣椒，取代大量沙茶醬，依原本使用的份量不同，一餐有機會減少約200至300大卡。他自己則偏好選擇味道較濃的鍋底，直接品嘗食材，不另外使用沾醬。

除了食材與醬料，進食順序也可以調整。蕭捷健建議，先吃豆腐、雞蛋或肉片等蛋白質，再搭配蔬菜，將飯、麵等澱粉類主食留到後面，幫助控制餐後血糖波動。主食份量則可依當天活動量安排，若有運動或活動較多，可以適量攝取飯、麵或冬粉；活動量較少時，則可減少澱粉份量，增加豆腐、雞蛋與蔬菜的比例。

至於吃完火鍋隔天發現體重突然增加，也不一定代表脂肪變多。蕭捷健解釋，火鍋湯底與調味料通常含有較多鈉，可能使身體暫時滯留水分；攝取澱粉後，身體儲存肝醣時也會連帶保留水分，每儲存1公克肝醣，大約會伴隨3公克水分。因此，即使隔天體重增加1至2公斤，也可能與短期水分變化有關，不必急著認定減脂失敗，仍應觀察後續體重趨勢與整體飲食情況。