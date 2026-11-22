天氣逐漸轉冷，但登革熱疫情仍不可輕忽。衛福部疾管署今最新公布，國內今年11月21日和22日共增4例登革熱本土病例，分屬兩起群聚。其中3例為昨日高雄市衛生局已發布，另1例為今天新發布。分別為小港區港正里1例為本月初群聚延伸，另外鼓山區裕興里3例為新的群聚事件。

疾管署表示，小港區群聚的一例新增個案為50多歲女性，11月19日出現發燒、肌肉痠痛等就醫，經通報檢驗確診登革病毒第二型。另三例均居住於鼓山區，為40至80多歲男性，指標個案於11月20日出現發燒、呼吸喘等症狀，就醫後通報檢驗確診登革病毒第一型。

由於，鼓山區第二例個案居住地鄰近指標個案，11月15日起陸續出現發燒、肌肉痠痛及下肢紅疹，11月21日就醫後通報確診，第三例個案為衛生單位進行擴大疫調時發現，11月20日出現肌肉痠痛等不適症狀，經檢驗確診登革病毒第一型，因3例個案有地緣相關性且指標個案及第三案均感染登革病毒第一型，研判為一起社區群聚事件。

衛生單位目前已針對前述個案居住地及活動地規劃孳生源清除、化學防治等措施並加強附近民眾衛教宣導，疾管署亦出動機動防疫隊，全力協助地方政府，請民眾配合相關防治工作，降低疾病傳播風險。

疾管署指出，小港區新增個案居住社區於11月上旬發生登革熱第二型社區群聚案件，仍在監測期中，個案居住地鄰近其中一例確定個案，且檢出病毒血清型別亦為第二型，研判為同一起群聚案。疾管署呼籲附近居住或曾至附近活動的民眾提高警覺，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。

疾管署統計，今年全國迄今累計258例登革熱確定病例，其中22例為本土病例，居住地分別為高雄市17例、彰化縣及屏東縣各2例、新北市1例；另236例境外移入病例，感染地以越南(73例)、菲律賓(36例)、印尼(32例)等東南亞及南亞國家為主，病例數與2025年同期相當。

疾管署提醒，近期天氣雖逐漸轉涼，惟白天氣溫仍適合病媒蚊生長與活動，各縣市仍有登革熱流行風險，請民眾持續落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可的含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑，如出現登革熱疑似症狀請儘速就醫，並告知旅遊活動史。疾管署同時籲請醫療院所加強詢問就診者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位及早採取防治工作。