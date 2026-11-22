台灣邁入超高齡社會，身心障礙者照顧需求持續增加，政府積極擴充長照及身障服務資源，仍有不少家庭必須獨自承擔照顧重擔。衛福部長石崇良表示，目前官方統計相關照顧服務涵蓋率已達65%，若加計聘僱外籍家庭看護工照顧者，整體約8成需求獲得不同形式的照顧支持，仍有2成仰賴家庭照顧者自行照顧。

石崇良指出，依目前官方統計，照顧服務涵蓋率約65%，但這項數據並未完全反映國內實際照顧情形。部分家庭選擇自行聘僱外籍看護工，在家中提供一對一照顧，這類照顧方式並未納入原有涵蓋率計算。若將約16%聘有外籍家庭看護工的照顧情形一併考量，整體約有8成需求透過不同照顧方式獲得支持，其餘約2成則主要由家人自行照顧。

石崇良強調，家庭自行照顧並不代表完全沒有使用政府服務，部分家庭可能仍有喘息服務或其他支持需求。針對家庭照顧者長期承受的身心壓力，政府已逐步放寬相關服務限制，讓聘有外籍家庭看護工的家庭也能使用長照體系中的喘息服務，讓主要照顧者有機會暫時休息，減少長期照顧造成的負擔。

除了長照體系，政府規畫透過為期5年、總經費480億元的身障照顧服務資源布建計畫，持續擴充服務量能，其中一項重點就是強化家庭照顧者支持系統。石崇良表示，目前相關支持服務中心已達189處，未來將逐步完善服務網絡，讓有需要的家庭能更容易取得協助。

未來長照3.0如何與身障照顧服務接軌？石崇良說，兩套制度原本服務對象有所不同，長照體系原則上以65歲以上長者為主要對象，但也涵蓋符合資格的其他族群，身心障礙者照顧服務則不以年齡作為唯一限制。

隨著長照3.0擴大服務對象，尤其失智症照顧不再侷限於高齡者，相關服務將進一步向較年輕族群延伸，也讓長照與身障照顧之間有更多銜接需求。石崇良表示，過去聘有外籍家庭看護工的家庭，在使用部分長照服務時受到限制，政府已逐步調整，並開放符合條件者使用喘息服務。

「未來長照3.0也將持續檢討相關規定，讓不同制度間的照顧資源能更有效銜接。」石崇良強調，政府除了提高服務涵蓋率，更重要的是回應家庭實際需求，尤其對於長期獨力照顧身障者或失能家人的家庭，應持續強化喘息服務及支持網絡，避免照顧責任過度集中在家庭成員身上。