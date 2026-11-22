台灣「優生保健法」修法進度緩慢，遭國際人權專家點名批評。身心障礙者權利公約（CRPD）第三次國家報告國際審查委員會今日公布結論性意見，日本籍委員長瀨修直言，對台灣遲遲未修正帶有歧視意味的法律感到失望，要求政府儘速刪除「優生」等歧視性用語，並保障身心障礙者的生育自主權。

行政院政務委員陳時中回應，認同「優生」一詞已不合時宜，未來一定會修改，但修法涉及人工流產權利等爭議，目前草案仍在行政部門內部修正，尚未送交行政院。

衛福部自11月17日起，舉行為期3天的CRPD第三次國家報告國際審查會議，邀請5位國際人權專家來台，並於今日公布96點結論性意見。其中，「優生保健法」遲未修正，成為國際專家關切的焦點之一。

融合國際秘書長、日本教授長瀨修指出，國際審查委員會早在2017年及2022年就曾要求台灣檢討「優生保健法」，但多年過去，相關法律及子法仍保留「優生」及歧視身心障礙者的用語與規定，修法進展令人失望。

長瀨修表示，現行法規對受監護或輔助宣告者進行人工流產，仍設有第三人同意的要求，恐影響身心障礙者自主決定的權利。委員會也關切，部分身心障礙者可能在非出於本人意願的情況下接受絕育手術，但政府尚未充分證明現有制度能有效防止當事人受到施壓。

國際審查委員會重申，政府應立即刪除涉及優生思想及障礙歧視的條文，並明文保障身心障礙者在接受絕育、子宮切除或人工流產前，必須具有自由、事先、知情、親自且可撤回的同意權。同時建立無障礙申訴、保護及救濟機制，並針對過去可能發生的非自願醫療處置展開獨立研究。

面對國際專家批評，陳時中表示，自己認同「優生」一詞不恰當，現代社會已不應再有這樣的觀念，因此「優生保健法」的名稱一定會修改。但修法何時完成？因相關草案過去曾提報討論，但仍有不同意見，目前正由行政部門持續修正，尚未送進行政院。

除了「優生保健法」的爭議，國際審查委員會表示，今年審查適逢CRPD通過20週年，審查會議期間，政府機關、國家人權委員會及公民社會組織共400多名參與者出席，展現台灣政府和人民積極參與建設性對話的努力。台灣雖非聯合國會員國，政府仍致力將CRPD的精神落實於各項施政中，並透過與身心障礙者及其代表團體等公民社會組織共同討論，與國際接軌我國身心障礙人員保障。