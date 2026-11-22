近年坊間出現「居安規畫師」、「運動管理師」等新興職稱，引發物理治療師、職能治療師等醫事人員反彈，擔憂民眾難以辨識服務提供者是否具備合法醫事資格，甚至可能誤將一般運動指導、健康管理服務當成專業醫療或復健治療。

衛福部長石崇良表示，判斷是否違法，關鍵不在於職稱是否使用「師」字，而是實際提供的服務有沒有逾越醫事人員法定執業範圍，若涉及非法執行醫療業務，可能面臨罰鍰，情節嚴重者甚至涉及刑事責任。

石崇良指出，台灣醫事人員均須經過專業教育、國家考試及相關訓練，取得法定資格後才能執業，具有完整的專業認證制度。民眾接受醫療、復健或其他醫事專業服務時，應特別留意服務人員是否具有合法執照，避免受到看似專業的職稱誤導。

石崇良說，依法執業的醫事人員須依規定佩戴或揭示相關執業識別資訊，民眾可以透過證照及身分識別，確認對方是否具備相應的專業資格。對於部分業者自行創設的職稱，民眾更應提高警覺，不能只憑名稱就認定對方具有醫事人員資格。

至於「居安規畫師」、「運動管理師」等職稱是否應全面禁止？石崇良認為，不能單憑名稱就認定違法。他舉例，社會上有許多職業使用「師」字，若一律禁止，連理髮師都可能受到影響，主管機關不會僅以職稱作為裁罰依據。

石崇良強調，真正需要檢視的是服務內容有沒有跨越法律紅線。各類醫事人員都有法律明定的業務範圍，部分專業行為具有執業資格限制，未取得合法資格者不得擅自執行。若一般運動指導人員實際從事依法應由物理治療師執行的治療業務，就可能涉及違反物理治療相關法規。

以復健服務為例，一般體適能訓練、運動指導，與針對疾病、傷害或身體功能障礙所進行的專業治療，性質並不完全相同。是否構成違法，仍須依個案實際執行的內容、服務目的及相關法規認定，不能僅憑業者宣稱自己不是物理治療師，就排除法律責任。

石崇良說，若未具醫師資格者自稱醫師，或即使沒有使用醫師頭銜，卻實際替民眾診斷疾病、執行醫療業務，都可能觸犯「醫師法」，依法追究責任。衛福部對於疑似違法執行醫事業務的情形，將依民眾檢舉及相關事證，請地方衛生局調查處理。