人工智慧當道，全球智慧醫療正歷經重大變革，馬偕醫院、馬偕兒童醫院、衛福部「健康台灣深耕計畫」專案辦公室於11月22日舉辦「健康台灣深耕論壇」，聚焦「永續智醫，護國新勢」，期許醫界透過智慧科技，提出創新解方。

醫界領袖齊聚此場論壇，馬偕醫療財團法人董事長李奇龍親臨致詞，馬偕紀念醫院總院長張文瀚、馬偕兒童醫院院長陳治平率體系分享成果。總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻、健保署長陳亮妤、國健署長沈靜芬也到場致意。

總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻以「健康台灣，說到做到」為題，發表專題，強調全球智慧醫療正歷經重大變革，從「以醫院為中心」的數位化、智慧化，走向「以人為中心」的全生命週期智慧健康照護，以期科技跨出醫院，讓智慧走進生活，打造「無圍牆醫院」。

陳志鴻肯定，醫師總統賴清德以「數位⨉低碳」驅動雙軸轉型，擘劃國家綠色成長戰略，啟動百億元「投資智慧醫療創新創業計畫」，加速智慧醫療產業發展。再者，賴總統支持五年489億元「健康台灣深耕計畫」，打破醫療制度框架，從播種萌芽到遍地開花。

陳志鴻闡述，「導入智慧科技醫療」是「健康台灣深耕計畫」的重要範疇，期勉醫界，在AI時代，要駕馭智慧科技，找出在地問題，提出創新解方。

陳志鴻列舉當前台灣醫療體系的「五大照護轉型與智慧解方」，重點如下：

照護轉型與智慧解方一：迎戰人口高齡化，要從「醫院照護」延伸到「居家社區」。運用AI進行衰弱與失能風險預警，結合居家遠距監測、智慧用藥管理、虛擬病房、居家急性照護及慢性病遠距管理，實現在地安老。

照護轉型與智慧解方二：因應慢性病增加，要從「疾病照護」轉型到「健康照護」。強化預防醫學與健康促進，結合穿戴裝置、智慧篩檢與風險分層、基因與生活型態管理，及早辨識高風險族群，提供個人化健康介入。

照護轉型與智慧解方三：面對醫療人力短缺，要從「人力密集」轉型到「人機協作」。以AI協助病歷生成、智慧護理交班、臨床決策支援、智慧人力調度等。讓醫護人員將更多時間投入病人照護、溝通及決策判斷。

照護轉型與智慧解方四：縮小城鄉醫療落差，要從「資源集中」轉型到「跨域共享」。運用AI影像判讀輔助、遠距專科會診、智慧急重症轉診、跨院醫療資訊共享等。發揮垂直整合與區域聯防，實現偏鄉醫療平權。

照護轉型與智慧解方五：面對健保永續挑戰，要從「論量計酬」轉型到「論質計酬」。並從看病不看人的「片段照護」，擴大到以全人為中心的「整合照護」。精進健保雲端系統、醫療資源需求預測、智慧支付與品質管理。

陳志鴻稱許馬偕醫療體系，展現智慧醫療卓越績效，值得觀摩學習。智慧醫療不只是科技應用的擴大，更要讓科技真正改善民眾健康、提高照護可近性、減輕醫護人力負擔，並強化醫療韌性。

馬偕醫院、馬偕兒童醫院、衛福部「健康台灣深耕計畫」專案辦公室攜手舉辦「健康台灣深耕論壇」，總統府健康台灣推動委員會陳志鴻副召集人呼籲，「駕馭智慧醫療，守護健康台灣」。

馬偕紀念醫院張文瀚總院長、馬偕兒童醫院陳治平院長則為「永續智醫，護國新勢」獻策，眾多醫界領袖齊聚發聲。照片／台北馬偕提供