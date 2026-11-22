新北市平溪區十分瀑布今午有18名遊客，遭黃腳虎頭蜂螫傷。動保處建議民眾，前往山區或戶外活動，避免穿戴深色衣帽，降低遭虎頭蜂攻擊的風險。發現虎頭蜂或蜂巢時朝反方向離開，切勿揮打、驅趕，以免驚擾蜂群引發攻擊。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午接獲十分遊客中心通報，多名遊客被蜂螫傷，先後共派遣16輛救護車和59名消防人員趕往現場，到場清點共18人受傷，將7人送內湖三總，2人送衛生福利部基隆醫院，4人送基隆長庚醫院，3人送台北萬芳醫院，1人送汐止國泰醫院，另1人自認無大礙拒絕送醫。

消防局長陳崇岳說，數人因被螫多針，出現暈眩過敏症狀，消防人員在救護車上直接打避免過敏性休克的藥劑，生命跡象都很穩定，17人送醫院均脫險。

新北市動保處接獲通報後，派員前往十分瀑布現場處理，發現黃腳虎頭蜂巢在商店街的木造建築內，順利拆除後，進行周邊游離蜂群清除及安全確認作業，當地通行仍要管制，待確認安全無虞後，再由管理單位評估開放事宜。

動保處提醒民眾，近期前往山區或戶外活動時，應留意周遭蜂群動態，切勿自行靠近或驚擾蜂群，以維護自身安全。虎頭蜂具有防衛性，若發現虎頭蜂或蜂巢，切勿揮打、拍打或自行驅趕，以免驚擾蜂群引發攻擊。

動保也也建議民眾遇蜂群請保持冷靜，朝反方向離開，切勿靠近或自行摘除蜂巢。前往山區或戶外活動，建議避免穿著深色衣物、配戴深色帽子，降低遭虎頭蜂攻擊的風險。

新北市平溪區十分瀑布今午有18名遊客遭黃腳虎頭蜂螫傷，送醫後脫險。動保處人員在商店街發現蜂巢，並順利摘除。記者邱瑞杰／翻攝

新北市平溪區十分瀑布今午有18名遊客遭黃腳虎頭蜂螫傷，送醫後脫險。動保處人員在商店街發現蜂巢，並順利摘除。記者邱瑞杰／翻攝

新北市平溪區十分瀑布今午有18名遊客遭黃腳虎頭蜂螫傷，送醫後脫險。動保處人員在商店街發現蜂巢，並順利摘除。記者邱瑞杰／翻攝