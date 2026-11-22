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沙拉油何時穩供？經部：11月中旬起逐步到貨 年底前穩定增加供應
為因應中聯油脂停工對國內沙拉油供應造成的影響，經濟部和台糖全力投入沙拉油增產，協助沙拉油逐步供應穩定，包括擴大增產、增加進口，預計11月中旬起逐步到貨，年底前穩定增加供應。
經濟部表示，隨著年底節慶旺季到來，將協助有需求的業者取得油品。
經濟部表示，積極協調國內廠商擴大生產、增加進口，台糖也全力配合動員，從生產線到物流配送，各環節加緊腳步、接力完成。其中，由台糖協助的部分，相較於10月，台糖增產約890噸、12月台糖增產約1,000噸。
在媒合供需方面，經濟部表示，採集中登記，優先供貨，加速媒合需求。既有校園團膳、餐飲、糕餅、罐頭等89家業者，產發署已媒合1,842噸沙拉油，11月中旬起陸續供應。
另外，針對市場、商圈、夜市攤商，請以「市場／商圈／夜市自治會」為單位，統一登記用油需求（於每天中午12點前截止），避免個別零散登記，讓供貨媒合更有效率。
經濟部提醒，若有大量用油需求，請洽馬上辦中心專線0800-280-280，由專人協助媒合。而一般家庭使用的1公升沙拉油，目前供應充足，可至台糖蜜鄰選購。
經濟部提醒，大家勿囤積、勿多買，讓油品能公平、順利供應給真正有需要的業者和民眾。
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