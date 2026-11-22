未來一周天氣受2波東北季風影響，先濕後乾。中央氣象署預報員張承傳下午指出，受東北季風減弱影響，今天白天起回溫，明天高溫更上升到26-29度。但明晚起鋒面接近，周二起受鋒面通過及東北季風增強影響，加上後續有華南雲雨區東移，至周四降雨偏多，周三各地偏涼。周六（28日）九合一投票日東北季風再度增強，但水氣不多，北台灣高溫略降，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨。

張承傳表示，今天清晨輻射冷卻明顯，各地感受偏冷，台南以北低溫局部空曠地區約11至13度，至於新竹、苗栗及新北部分地區不到10度，最低溫出現在新竹關西，只有6.6度。今天白天隨著東北季風減弱加上陽光露臉，氣溫回升明顯，桃園以北、東半部高溫約22至24度，新竹以南約25至27度，但日夜溫差大。

今晚到明晨仍有輻射冷卻效應，但張承傳說，不會像今天這麼明顯，預估北部低溫16、17度，空曠地區再低2度，可能13、14度，預估不會再出現10度以下低溫。

未來降雨趨勢，張承傳指出，今、明天水氣偏少，各地多雲到晴，只有花東、恆春有零星降雨。但明天晚間鋒面接近，北部有零星降雨；周二受鋒面通過影響，降雨明顯增多，預估周二起床後，北部及東半部雨勢明顯，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區也有零星降雨。周三、周四鋒面遠離，但後續有華南雲雨區東移，降雨仍偏多，中部以北、東北部、東半部有局部降雨，台東、恆春半島及南部山區有零星降雨。

張承傳表示，周五之後水氣減少，周五只剩東半部、恆春半島及北部山區有局部短暫雨；周六東北季風增強，但水氣不多，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區、桃竹苗山區則有零星降雨。

氣溫方面，張承傳說，明天氣溫持續回升，東半部高溫約24至25度，西半部約26至29度，各地舒適、溫暖。周二鋒面通過、東北季風增強，北部白天高溫降至18至19度，中部約24度，南部約26至27度。因這波東北季風不如前一波強，周二到周三低溫約16-18度。

張承傳表示，周三除受東北季風影響，也受到華南雲雨區影響，雲量偏多，各地偏涼，北部、東北部高溫約18至19度，其他地區約20至24度，感受偏涼。周四東北季風減弱、水氣減少，氣溫回升；周五各地白天高溫約25至28度。周六另一波東北季風影響，北部及東北部又會轉涼，但強度較周二這波弱，高溫略降2度，北部約23、24度，全台低溫約17-19度。