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10天長程旅遊不再是退休族專利 年輕客群占比較疫情前翻倍
旅遊業者表示，10天以上的長程線團體行程，過去以中老年旅客為大宗，不過，年輕客群占比較COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情前翻倍成長，其中又以歐洲最獲得旅客青睞。
雄獅旅遊發布新聞稿，公布「2027新世代長線旅遊洞察」趨勢調查，聚焦20至39歲族群近3年的歐美與大洋洲長線數據。
雄獅旅遊表示，根據比對疫情前後客群變化，發現在長線10天以上的長天數團體中，年輕客群占比較疫情前翻倍成長，顯示長程旅遊已不再是退休族的專利。
旅遊目的地方面，雄獅旅遊表示，歐洲3年穩居人氣龍頭，美洲參團人數增加，已經超越大洋洲，成為第2名。此外，美加與歐洲的「極光主題行程」買氣也連3年升溫，增約1.7倍。
雄獅旅遊表示，在長程線各目的地中，美洲參團人數已連續3年走揚，其中以美國線買氣最為強勁，近兩年累計增幅逾90%、幾近翻倍，高居所有長程線之冠。
雄獅旅遊指出，大洋洲市場則由紐西蘭扮演成長引擎，參團人數同樣連3年攀升，近2年累計增幅逾70%，平均團費20萬元以上的行程，參加人數年成長也超過65%。
旅客的旅遊花費也有成長，雄獅旅遊表示，20至39歲年輕客群的平均消費金額由約9.3萬元攀升至約10.6萬元，成長逾14%，顯示新世代不只把預算投向長線旅程，也願意花得更多。
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