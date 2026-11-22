近期雞蛋價格處於高檔，目前台北雞蛋批發價已漲至每台斤50元，產地價也來到每斤40.5元，傳統市場有部分零售價甚至攀升至接近60元。台北市蛋商公會表示，與蛋荒時最高每斤55元相比，目前每斤50元可說是蛋荒以來的新高，因供不應求，短期內蛋價要跌的機會並不大。

年底部分產蛋母雞正值換羽與產能調節階段，導致整體產蛋率下降，加上天氣轉涼和後續可能受到禽流感疫情影響，以及冬季火鍋、餐飲等用蛋需求增加，目前市場供需趨於緊繃。根據農業部最新雞蛋產銷資訊，國內產蛋母雞約3778萬隻，較前1周略為減少。

「短期內蛋價恐難降」，溫台北市蛋商公會常務監事劉威志表示，近期雞蛋供應來自各方面的壓力，很多養雞場正值換羽，加上天氣變冷影響產能，加上入冬怕雞隻受到疫情影響，未來還很難說。

劉威志說，若從目前供需來看，確實還有可漲價的空間，但後續是否繼續調升，會先觀察市場情形，不過與蛋荒高點的每斤55元相比，目前的50元可說是蛋荒以來的最高價。

另有蛋農表示，已經有後端的餐飲業者抱怨蛋怎麼變貴了，但如果產能沒有恢復，過年前蛋價要跌的機會真的不大。