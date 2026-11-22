BTS在高雄舉辦演唱會，吸引大批粉絲湧入港都。除了演唱會本身，成員私下走訪高雄街頭、品嘗在地美食，也成為粉絲關注焦點。為了讓偶像保有私人空間，不少粉絲自發遵守「海龜式追星」默契，巧遇成員時不主動靠近、不打擾，也避免即時公開行蹤。

另外，有粉絲將偶遇偶像視為難得的幸運，發起「轉化好運、幸運捐款」行動，把追星的喜悅化為實際善舉，捐出數千元給社福團體，希望讓這份幸運延續下去。對於粉絲的暖心舉動，衛福部長石崇良接受媒體訪問時，第一時間驚訝反問：「真的有這麼好的事喔？」了解粉絲是因為巧遇偶像，想將好運分享給其他人後，認為這樣的公益行動值得鼓勵。

石崇良指出，國內社會福利團體服務的對象相當多元，從弱勢家庭、身心障礙者到其他需要協助的族群，都有許多民間組織持續投入照顧工作，也確實需要社會各界提供資源。他提醒，民眾捐款時仍應留意受贈團體是否具有合法資格，例如是否完成立案登記，避免因為一時熱情，將善款交給來路不明的對象，反而無法真正幫助需要協助的人。

至於第一次捐款的民眾，若不熟悉公益團體，也不知道該如何選擇捐款對象，石崇良建議，可以透過衛福部設置的公益勸募管理系統查詢，確認募款活動是否經過主管機關許可。公益團體募集善款後，也有公開徵信的義務，必須依規定揭露募款金額、收支及使用情形，讓社會大眾能夠檢視善款流向，確保捐款真正用於公益目的。

身障團體近年來面臨嚴峻的募款困境，衛福部社家署副署長尤詒君表示，相比於兒童救援、弱勢老人、流浪動物或突發災害等議題，身心障礙者的生活重建、職能訓練與長期安養是漫長的過程，較難在短時間內展現「立竿見影」的改變來打動捐款人，仍需要教育平等的「同理心」，才能真正支持障礙者自立與融入社會。