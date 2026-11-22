「樟之細路」是國家級綠道，從桃園市龍潭三坑往南跨竹、苗到台中豐原，桃園市副市長蘇俊賓指出，這條路與台灣歷史發展息息相關，三坑是路的北端，市府將持續透過跨局處合作，讓三坑成為全台最亮眼的觀光文化起點，吸引遊客因三坑深入探索樟之細路美的。

蘇俊賓日前參加樟之細路龍潭段成果發表會，指出台灣曾以出口樟腦聞名，樟之細路串聯桃、竹、苗、中客庄古道與山林聚落，三坑是早期發展的重要產業聚落，現在百年老街與文化重鎮永福宮依然興盛，蘇俊賓感謝樟之細路龍潭工作站長曾新蔘、執行長詹完妹夫妻，他們長期投入生態維護與文化爬梳工作，推動樟之細路龍潭段古道導覽與推廣客庄文化，在步道維護上也考量生態環境及人文歷史，秉持就地取材的精神修復，這次成果展特別將樟之細路沿線的文化、產業、生態，乃至十萬年前的地質脈絡完整展示，而讓這條步道成為知識濃度非常高的一條探索路線。

蘇俊賓說明，三坑老街擁有百年歷史，這裡的永福宮創建超過280年，不僅歷史悠久，廟宇門神出自桃竹苗地區重要匠師張劍光之手，當年能邀請大師製繪高水準的作品很難得。他幾年前第一次造訪永福宮，發現廟方雖然在修建過程更換新廟門，但張劍光繪製的舊門板依然小心翼翼地保存著，之後他力邀永福宮主委劉修甲與大大數位慈善基金會戴永輝董事長、百廟門計畫老師蔡舜任合作修復匠師鉅作，促成桃園首例由民間主導、挹注資源的文化保存行動，也是百廟門計畫跨濁水溪修復的第一案，具有指標意義。

議員徐玉樹表示，三坑永福宮是樟之細路的起點，周邊有非常豐富的文化、古道、聚落、親水路廊等景點，也是三坑水鄉休閒農業區的範圍，值得列為觀光重點發展區域；議員劉熒隆提到，市府近年來積極推廣大龍門地區觀光旅遊，而樟之細路也是其中重要的一條發展動線，可以參考如韓國濟州島偶來小路的案例，將龍潭這段精彩的步道好好規劃展示，讓全國甚至全世界看見之樟之細路之美。

龍潭三坑是跨桃竹苗中「樟之細路」的北端起點。圖／新聞處提供