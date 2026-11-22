交通部修正計程車客運服務業申請核准經營辦法，納管網路叫車平台。國民黨立委黃健豪表示，交通部草案僅備查送交立法院，叫車平台動態計價，駕駛所得透明化，緊急安全處置，及平台連帶賠償等重要議題，仍有所保留，將提案把行政命令改交審查，提出修法對案。

網路叫車平台近年成為搭計程車主流，Bolt駕駛丟包乘客釀死、173叫車平台發生司機性侵乘客、暴雨叫車變天價等問題浮現。交通部修正計程車客運服務業申請核准經營辦法，將叫車平台納入計程車業，明定平台業者需負責維持服務品質，提供駕駛訓練，確認投保第三人責任險，及處理消費爭議等，須在一年內取得營業執照，平台向駕駛收取的服務費，須報主管機關同意。

交通部公告新制11月19日實施，提供業者一年緩衝期，若叫車平台明年11月17日前未申請核准，依公路法處10萬以上2500萬元以下罰鍰，勒令歇業。

黃健豪表示，交通部修正計程車客運服務業申請核准經營辦法，踏出第一步值得肯定，但交通部原預告版本備查通過，攸關民眾荷包與駕駛權益仍未獲得保障，叫車平台法制化，是保障數位創新與公平競爭的平衡，將行政命令改交審查，提出修法對案，是立法機關回應社會期待、落實監理的做法。

黃健豪將提四項補強，一是動態計價與附加費用事前審查，把乘客常面臨尖峰或惡劣天候車資無上限暴漲，及取消費用爭議，要求主管機關事前審查，全面揭露；二是抽成與駕駛所得逐趟雙向透明，保障駕駛合理勞動報酬；其三是健全緊急救援與平台連帶責任，針對遭遇重大交通事故、暴力脅迫或行程異常中斷等情事，相應處理方式與法定責任；最後禁止跨平台差別待遇與成立轉型基金，避免反競爭行為與專款升級傳統車隊技術，保障駕駛權益。