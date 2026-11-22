台南一名52歲男性工程師因半年前騎自行車摔車，左肩著地後持續疼痛，雖經X光檢查確認骨骼無異常，接受藥物及類固醇注射後疼痛緩解，然而，肩關節活動卻逐漸受限，近期就醫才發現罹患五十肩，經郭綜合醫院復健科團隊治療，總算順利恢復正常活動。

郭綜合醫院復健科主任陳柏宏表示，五十肩又稱「沾黏性關節囊炎」，好發於40至60歲族群，盛行率約2%至5%，女性發生率高於男性；五十肩並非忍耐一、兩年就會痊癒，部分患者即使經過多年，仍可能留下活動受限等後遺症，尤其外傷後因怕痛而長期不活動，更可能增加發病風險。

他提到，該名52歲工程師摔車後雖經X光檢查確認骨骼無異常，並接受藥物及類固醇注射後疼痛緩解，但因害怕疼痛而長期不敢活動左肩，加上工作、生活較少使用左手，肩關節活動也逐漸受限，在發現已罹患五十肩後接受3個月物理治療，仍遇到瓶頸，後續透過超音波導引關節囊擴張術，搭配6周復健，才逐漸恢復正常活動。

陳柏宏指出，超音波導引關節囊擴張術是治療選項之一，透過即時超音波影像，將針頭精準置入肩關節囊，注入生理食鹽水、局部麻醉劑及少量類固醇，利用液體壓力擴張攣縮、增厚的關節囊，改善肩關節活動度，療程可在門診完成，約需十多分鐘，通常不須全身麻醉或住院。

陳柏宏也強調，關節囊擴張術治療雖已有相當紮實的台灣本土證據，但卻並非打一針就能治好五十肩，研究驗證的是結合復健的完整療程，術後仍須持續進行關節活動及伸展訓練，才能逐步恢復肩關節功能。