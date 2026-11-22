明年起全面禁用廚餘養豬，外界憂心送焚化爐的廚餘暴增。環境部長彭啓明說，新增廚餘仍在焚化爐處理負荷內，會加強戴奧辛監測；去化設施明年底陸續完工，轉型需約1年緩衝期。

去年10月首例非洲豬瘟發生，為加強防疫，政府宣布暫停廚餘養豬；後續，行政院進一步宣布民國116年起全面禁止廚餘養豬。

根據環境部資料，廚餘透過「焚化或掩埋」處理，由113年全年6公噸，增加為114年全年2萬3382公噸，而今年1至7月已達4萬4792公噸。然而，目前堆肥量能停滯，統計113年至今年7月，廚餘的堆肥再利用量每月維持在1.85萬至1.92萬公噸，並未顯著增加。

若以去年為例，全國廚餘回收量約52.2萬公噸，其中養豬約19.7萬公噸（占37.7%）。若明年起禁用廚餘養豬，堆肥、能源化的量能也未能提升，代表送焚化爐處理量會再增加。

彭啓明表示，全國每天廚餘產生量已從去年的2100多公噸降至目前的1573公噸左右，每天有約200多公噸廚餘進焚化爐。他強調，未來廚餘只要瀝乾處理，仍在焚化爐負荷範圍內；環境部也會加強焚化廠戴奧辛監測。

彭啓明指出，目前大型生質能源廠與新興堆肥設施都在積極進行中，預計明年底至117年初陸續完工，屆時廚餘處理量能會大於產生量，因此需要約1年緩衝期，才能達成無須進焚化爐的供需平衡。

環境部補充，配合農業部推動循環飼料，每天約有200公噸原料可提供給循環飼料廠；相關法令已修正完畢，也有養豬場轉型使用循環飼料，後續待更多業者取得工廠登記證與許可即可上線。

環境部強調，在源頭減量部分，已邀集餐飲、百貨、旅館業者攜手組成「美好食光聯盟」，共同促成惜食，包含推動「週三惜食日」，串聯全台即期食品資訊，最大化降低食物浪費。