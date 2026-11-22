日前新北市三重區正義公園傳出一名47歲男子倒臥公廁，救護人員到場時已明顯死亡。據報導，男子疑有高血壓病史，詳細死因仍待調查。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫家庭暨社區醫學科主任林舜穀提醒，低溫容易造成血管收縮、血壓上升，增加心臟負擔，即使是青壯年，只要有三高或心臟疾病，都不能輕忽冬季猝死風險。

林舜穀表示，冬季心血管保健首重慢性病控制，尤其高血壓、糖尿病、高血脂、吸菸及肥胖者，都是需要特別留意的高風險族群。曾有心肌梗塞、冠心病、心臟衰竭或嚴重心律不整病史者，更應規律服藥、持續追蹤。

林舜穀指出，若曾在運動時突然昏倒，或家族中有人年輕時不明原因猝死，也應主動告知醫師，評估是否有遺傳性心律不整或心臟結構異常。即使平時沒有不舒服，也不代表沒有潛在風險。

如何掌握心血管健康？林舜穀建議，高血壓患者可遵循「722量血壓原則」，連續7天、每天早晚各量1次，每次量2遍，間隔至少1分鐘，並記錄血壓、脈搏及不適症狀。量測前應靜坐至少5分鐘，避免剛運動、喝咖啡或抽菸就立即測量。

依台灣高血壓治療指引，居家血壓達 130/80 mmHg以上即達到高血壓標準，若收縮壓達180毫米汞柱，或舒張壓達120毫米汞柱，應休息後再次量測，持續偏高須盡速聯絡醫療人員。若合併胸痛、呼吸困難、單側肢體無力或說話不清，應立即撥打119，切勿自行加倍服藥。

除了控制三高，清晨起床及外出運動也要格外小心。林舜穀提醒，冬天從溫暖被窩突然進入寒冷環境，容易受到溫差刺激，建議起床後先坐穩、活動手腳，再緩慢站起。外出前做好頭頸及四肢保暖，避免一早就快跑、爬陡坡或搬重物。

從中醫觀點來看，冬季養生重視「養藏」，強調睡眠充足、作息規律、避寒保暖與適度活動。林舜穀建議，民眾可在室內進行散步、伸展或八段錦，選擇「雙手托天理三焦」、「調理脾胃須單舉」及「五勞七傷往後瞧」等動作，每式先做2至4次，循序漸進，以不憋氣、不勉強為原則。