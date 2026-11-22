24節氣「小雪」今天報到，氣溫逐漸下降，早晚溫差愈來愈明顯。不少人發現，天氣一冷，身體好像也跟著慢了下來，如早上起床特別困難、手腳冰冷、肩頸僵硬、反應變慢，甚至連腸胃蠕動、排便都不如以往順暢。明明睡眠時間沒有減少，卻總覺得身體沉重、提不起勁，彷彿整個人進入了「冬季省電模式」。

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕說，冬季身體變得遲鈍的現象並不少見。當氣溫降低，人體啟動自然的保暖機制，皮膚表層血管收縮，減少熱量散失，四肢末梢的血液循環也可能受到影響。如果平常活動量又跟著減少，就容易出現手腳冰冷、肌肉僵硬、精神不濟等問題。

因此，冬季身體容易出現幾種變化。首先是活動量下降，天氣冷讓人不想出門，也不喜歡運動，久坐時間增加，肌肉缺乏活動，容易感到僵硬，關節活動度也可能變差。其次是血液循環變化，低溫會讓末梢血管收縮，尤其原本就容易手腳冰冷、循環較差的人，可能會感覺手指不靈活、腳底冰冷，甚至早上起床時身體特別僵硬。

另外，冬天日照時間縮短，有些人也會受到作息及情緒變化影響，出現睡眠品質下降、精神不集中、容易疲倦等情況。這些因素加在一起，就會讓人覺得身體似乎沒有以前靈活。

賴睿昕說，從中醫角度來看，小雪之後天氣漸寒，人體陽氣受到季節影響，氣血運行也可能變得不夠順暢。中醫認為「寒主收引」，意思是寒冷容易使人體的氣血運行受到阻礙，肌肉、筋脈也容易出現緊繃、僵硬的感覺。

民眾可從不同體質觀察冬季的不適。賴睿昕表示，平常容易手腳冰冷、怕風怕冷、精神疲倦的人，可能與陽氣不足有關；如果經常肩頸僵硬、腰痠背痛，遇冷就更加明顯，則可能與寒邪影響經絡氣血運行有關。

不過，並不是所有冬天疲倦的人都需要進補。若本身容易口乾、便秘、睡不好，甚至經常覺得身體燥熱，盲目食用麻油雞、薑母鴨或大量溫補藥膳，反而可能增加身體負擔。冬季調養仍應依照個人體質選擇適合的方法。

賴睿昕建議，小雪養生不需要過度複雜，日常生活應關注以下五件事，就能幫助身體適應季節變化。

第一、早晨不要急著離開被窩。冬天早晚溫差較大，起床前應先在床上活動手腳、轉動肩膀，再慢慢坐起來，讓身體逐漸適應溫度變化。尤其長者及有心血管疾病的人，更要避免突然起身或立即接觸低溫。 第二、運動不要因為天冷就停止。可以選擇室內伸展、快走、瑜伽或簡單的肌力訓練，每天安排20至30分鐘，幫助維持肌肉活動與身體靈活度。運動前要先暖身，不建議一大早在低溫環境中進行劇烈運動。 第三、飲食以溫熱、均衡為原則。冬天可以適量攝取薑、蔥、山藥、紅棗等食材，搭配魚肉、雞肉、豆製品及各類蔬菜，補充身體所需營養。容易手腳冰冷的人，可以喝溫熱湯品，但不代表每天都要吃麻油雞或薑母鴨，過量油脂與高熱量反而容易增加代謝負擔。 第四、注意頸部、腹部及腳部保暖。很多人冬天只注意穿厚外套，卻忽略脖子、腰腹及腳踝等部位。這些地方如果長時間暴露在冷空氣中，容易讓人感到不舒服。適度穿著圍巾、襪子及保暖衣物，比單純把外套穿得很厚更重要。 第五、冬季偶爾疲倦、手腳冰冷或肌肉僵硬，可能與氣溫及生活習慣有關，但如果持續出現明顯疲勞、嗜睡、注意力下降、體重異常增加、長期怕冷等情況，也要留意是否有甲狀腺功能低下、貧血或其他健康問題。

賴睿昕說，如果突然出現單側肢體無力、臉部歪斜、說話不清楚或意識改變，更不能當成天冷造成的身體遲鈍，應立即就醫。

小雪代表氣候逐漸轉冷，身體也需要時間適應。冬季養生不是一味進補，而是讓作息、飲食、運動與保暖都跟著季節調整。別因為天氣冷就整天窩在室內，也別把所有疲倦都歸咎於氣溫。讓身體維持適當活動，不讓身體反應、精神與生活步調都跟著冬天一起慢下來。