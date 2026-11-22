中油第三天然氣接收站（三接）工程對桃園大潭藻礁生態造成的影響，環保團體與經濟部、中油之間近期再次出現爭議。搶救大潭藻礁行動聯盟表示，明早9時30分將於總統府旁抗議，將請三接蓋在藻礁上的始作俑者總體賴清德「吃淤泥」。

2018年總統賴清德擔任行政院長期間，主導通過桃園觀塘中油三接環評。環保團體與部分在野人士因此批評其破壞生態與環評制度；而執政團隊則主張此舉是為了能源轉型、穩定供電與減少燃煤空汙。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，三接蓋在大潭藻礁海域，相關單位做了許多保證，學者專家都說對環境生態影響不大，然而工程進行後，事實卻非如此。

潘忠政指出，民團自組調查團隊，發現沙埋嚴重、淤泥更是橫溢成災，導致殼狀珊瑚藻覆蓋率年年降低、一級保育類柴山多杯孔珊瑚生不如死，生態遭到嚴重破壞。

潘忠政進一步指出，本月5日民團向中油抗議，中油不承認淤積與泥埋及反科學的事證，也不見任何回應；10日民團到經濟部反映，獲致1周內回應及2周內開協調會的回覆，結果仍只見發布中油制式的新聞稿，並且強調有關環團所提並非事實，籲請外界勿以訛傳訛。

潘忠政說，經濟部不但不願面對問題，還倒打民團、混淆是非，更違反承諾沒有在1周內回覆協調會的事。然而冤有頭債有主，三接蓋在藻礁上的始作俑者就是賴總統，經濟部算是幫民團開大門，歡迎大家找賴總統算賬。

搶救大潭藻礁行動聯盟列出明天抗議訴求，包含譴責賴總統，要求正視並因應大潭藻礁頹敗現況；經濟部違反承諾，應有懲處交代；中油隱瞞三接對藻礁生態影響 ，以假科學迴避保育責任 ，應予調查究辦。

此外，也要求經濟部盡速召開協調會，並停建南防波堤並撤除暫置沉箱，以及畫設野生動物保護區，並呼籲賴總統做個負責任的領導人，向人民謙卑的道歉並速謀對策，否則執政黨所有愛台灣的說法都是詐騙。