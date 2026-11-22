今天是「小雪」，這幾天的低溫已讓人感受到24節氣中第20個節氣的威力，中醫藥學專家建議，小雪飲食調養以溫補為主，黃精女貞茶合適，同時記得溫和伸展，避免手腳冰冷。

「小雪」是冬季的第2個節氣，也是24節氣中第20個節氣。中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系主任、立夫中醫藥博物館副館長張文德今天透過新聞稿分享，小雪說的不是「雪下得小」，而是寒氣初凝、雪意方生而尚未盛大，代表著天氣開始轉寒、降水增加。

張文德說明，「小雪」意指著冬季的真正啟動，「陰氣漸重、陽氣內斂」，天地開始進入封藏的節律。這時日夜溫差大，容易讓身體抵抗力變弱而受寒氣入侵，此時若未調養妥當，就容易受寒、舊毛病復發。

張文德表示，中醫認為人體應如大自然般進入休養儲備階段，小雪節氣的飲食調養應以「補腎助陽、溫肺止咳、活血祛寒」為重點，以「補而不躁、暖而不燥」為原則，多吃一些溫補食材，以補腎益氣、增強耐寒能力。

張文德指出，喝冰飲、吃生冷或長時間久坐不動，容易導致手腳冰冷、血液循環變慢、肩背僵硬。中醫所指「寒主收引」，是寒氣會讓筋脈收縮、阻礙氣血流動。因此小雪時節特別適合喝溫熱飲、溫和伸展或運動，讓身體保持流動，避免冷氣滯留於關節、四肢或頭頸而疼痛。

張文德表示，「小雪黃精女貞茶」製作簡單，製黃精、麥冬、女貞子各3公克放入馬克杯，注入滾水悶泡15分鐘後飲用。能益氣養陰、健脾潤肺、滋補肝腎，適合小雪的季節。