天氣轉冷，不少民眾習慣使用足浴機泡腳，認為熱水能促進血液循環、改善手腳冰冷，但對於下肢血管阻塞患者而言，泡腳可能暗藏風險。國軍桃園總醫院新竹分院心血管中心主任曾國翔提醒，下肢動脈阻塞與深層靜脈血栓的風險不同，前者泡熱水可能加重缺血及燙傷風險，後者則須留意血栓脫落引發肺栓塞的危險，切勿自行依賴足浴機改善循環。

曾國翔在臉書粉專「心臟Worker曾國翔醫師」發文表示，近日有民眾詢問，若周邊血管超音波顯示大腿血管阻塞，使用足浴機泡腳是否可能導致斑塊脫落，進而引發肺栓塞或腦中風？他指出，首先必須確認阻塞發生在動脈還是靜脈，因為兩者血液流動方向不同，可能造成的後果也有明顯差異。

曾國翔解釋，若是下肢動脈硬化阻塞，也就是周邊動脈疾病（PAD），血液主要由心臟流向大腿、小腿及腳趾，大腿動脈斑塊即使脫落，通常也會順著血流往下移動，不會逆流跑到腦部或肺部。不過，脫落的斑塊仍可能堵塞末梢血管，造成腳趾劇痛、變色，甚至出現「藍趾症候群」。

若是深層靜脈血栓（DVT），由於下肢靜脈的血液會從下肢回流至心臟及肺部，一旦血栓脫落，就可能隨血流進入肺動脈，引發肺栓塞。曾國翔提醒，這類患者應避免自行使用具有強力震動、按摩功能的足浴機，尤其在急性血栓尚未穩定時，更應先接受醫師評估。

曾國翔指出，對下肢動脈阻塞患者而言，泡熱水也不代表能改善血液循環。當雙腳浸泡在超過40度的熱水中，局部組織代謝及氧氣需求增加，但因上游動脈已經狹窄或阻塞，無法提供足夠血液，反而可能加重缺血。且部分患者同時伴隨末梢神經感覺遲鈍，增加泡腳時燙傷的風險。加上傷口因血液供應不足，難以癒合，嚴重甚至可能形成壞疽，面臨截肢風險。

下肢血管阻塞如何促進血液循環？

針對下肢血管阻塞患者的日常保養，曾國翔提出3項建議。首先，應以寬鬆厚襪取代熱水泡腳，洗腳水溫控制在37度以下、時間不超過5至10分鐘，洗後擦乾趾縫並適度保濕。其次，慢性下肢動脈阻塞患者可在醫師評估後進行間歇性步行訓練，採取走到小腿微痠、休息至不痛後再繼續走的方式，逐步累積每天30至45分鐘運動量。

最後，曾國翔提醒，下肢動脈阻塞也可能反映全身動脈硬化風險，患者應戒菸，並依醫囑使用降血脂及抗血栓藥物，必要時評估氣球擴張或支架治療。若走路不到100公尺就出現明顯小腿疼痛，或休息時腳部仍持續冰冷、疼痛，應盡快就醫檢查。