早上趕著出門，刷牙時不小心將牙膏沾到衣服上，不少人第一反應就是拿濕紙巾或毛巾用力擦拭，希望趕快清除污漬。不過，日本生活資訊網站近日報導，牙膏含有研磨劑，若清潔方式不當，反而可能傷害衣物纖維，造成起毛球、泛白甚至褪色。對此，日本洗衣業者Dia Cleaning分享正確處理方法，提醒民眾應以溫水輕柔清洗，避免用力搓揉。

根據《grape》報導，許多人都有刷牙時不慎將牙膏沾到衣服上的經驗，即使立即使用濕毛巾或濕紙巾擦拭，也不一定能順利去除污漬。對此，Dia Cleaning表示，當衣服沾到牙膏時，建議先使用溫水沖洗，再以輕拍或輕柔揉洗的方式去除殘留物，清潔過程應盡量避免損傷衣物纖維。

洗衣業者指出，一般可水洗的衣物若沾上牙膏污漬，可使用洗衣精搭配洗衣機清洗。如果洗後仍有牙膏殘留，可再嘗試以溫水沖洗。不過，無論採取哪種方式，都應以溫和清潔為原則，避免為了去除污漬而過度搓揉。

Dia Cleaning特別提醒，清潔牙膏污漬最需要避免的行為就是用力刷洗。由於牙膏本身含有研磨劑，若沾到衣物後又用力刷洗，強烈的摩擦及壓力可能破壞布料表面的纖維結構，增加衣物起毛球、泛白的風險，嚴重時甚至可能導致褪色。

此外，部分民眾習慣使用清潔劑後，再反覆搓揉污漬處，認為這樣才能洗得乾淨。然而，業者指出，即使牙膏痕跡一時無法去除，也不應持續施加過大力道，以免污漬尚未清除，反而先造成衣物損傷。

針對羊毛、絲綢等不適合水洗的衣物，Dia Cleaning則建議交由專業洗衣店處理，避免自行清潔造成布料受損。若不確定衣物是否能夠水洗，或無法使用一般洗衣機清潔，也應優先尋求專業協助。

Dia Cleaning最後提醒，衣服沾到牙膏後，最重要的是以適當方式徹底清除殘留物，而非急著用力擦掉。透過溫水輕柔清洗，並依照衣物材質選擇合適的清潔方式，才能在去除污漬的同時，降低纖維受損的風險，延長衣物使用壽命。