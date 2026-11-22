近期個資外洩狀況嚴重，根據觀光署統計，113年至今年通報個資外洩的旅行社達12家，通報案件數也逐年增加，今年至今已有8件，較去年翻倍成長。

近日國內外資安事件頻傳，包含易遊網、永豐銀、91APP、外交部領事事務局、台北市工務局大地處臉書粉絲專頁都一度遭駭，引發關注。

旅行業遭駭客盯上成為目標之一，易遊網、鳳凰旅遊日前皆發布聲明遭駭導致旅客個資外洩，所幸都不涉及信用卡等敏感資訊。

根據交通部觀光署統計，民國113年至今年旅行業通報個資外洩共有12家，外洩個資累計共約155萬筆，觀光署依法裁處共計新台幣365萬元，並依個人資料保護法第50條規定落實「業者與代表人併罰」機制。

個資外洩的通報機制案件數亦逐年增加，觀光署指出，113年僅1件，114年增加為3件、今年截至11月中則有7件（不包含鳳凰旅遊）。

旅行社發生個資外洩時，除須通知當事人，若危及旅行社正常營運或大量當事人權益，應於72小時內通報主管機關，違者可處2萬元以上、200萬元以下罰鍰。

此外，根據觀光署今年第3季個資保護行政檢查資料，有近8成的旅行社業者未符合個資風險評估及管理機制要求。

觀光署表示，為輔導業者改善缺失，採行「輔導先行」原則，並聘請資安顧問協助業者檢視與改善，就檢查發現個案缺失，均已要求業者限期完成改善，與追蹤落實情形。

旅客若因旅行社個資外洩導致自身權益受損，觀光署說明，可依個資法第29條規定向旅行社請求損害賠償，並可選擇「個人起訴」或「參與團體訴訟」，請求權時效為自知悉損害及賠償義務人起2年內，或自損害發生起5年內行使。