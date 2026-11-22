氣象署表示，今天清晨平地最低溫為新竹關西攝氏6.6度。氣象專家吳德榮表示，今、明兩天東北季風減弱，各地晴朗穩定、日夜溫差大，24日至26日北部、東半部轉雨、降溫。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮6.6度、苗栗縣頭屋鄉8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天清晨各地區平地最低溫約在10至13度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天東北季風逐日減弱，各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，入夜仍有輻射冷卻作用氣溫偏低，日夜溫差大；明晨竹苗地區仍有10度以下低溫，應注意。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，24日至26日另一波鋒面及東北季風影響，其強度比前波稍弱，北部、東半部轉有局部雨，24、25日氣溫下降，26日起逐漸回升。

吳德榮表示，27日東北風影響，迎風面偶有局部短暫雨。28日乾空氣南下，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。