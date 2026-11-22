你還差哪一個頻道沒訂閱？

台灣人對YouTube的黏著度有多高？無論是吃飯配影片、通勤打發時間，還是睡前聽輕柔音樂助眠，YouTube不只滲透進每一個人的日常生活，更成為許多人獲取資訊、娛樂消遣與交流話題的重要來源。而近年YouTube圈還出現一股有趣的現象，越來越多外國創作者選擇在台灣發展，甚至靠著流利的中文、獨特的文化視角與幽默風格，成功擄獲大批網友的目光。





究竟台灣人最愛看哪位外國YouTuber？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個討論度最高的外國創作者。從頻道特色、內容風格到個人魅力逐一拆解，帶你認識這些在台灣累積高人氣的外國網紅，看看他們各自憑藉什麼特色脫穎而出，又是如何透過鏡頭成功圈粉無數。

No.10 DenQ來了

網路聲量：2,286筆

來自韓國釜山的YouTuber Den，本名宋讚養，憑藉對韓國流行文化與社會議題的熟悉，成功在台灣網紅圈累積超高人氣。主頻道「DenQ來了」目前擁有約83萬訂閱，不同於以旅遊、美食為主要內容的外國創作者，DenQ擅長從韓國在地人的角度切入，將當地熱門新聞、K-POP產業動態、偶像出道故事及社會事件整理成深度懶人包；加上更新速度快，經常能及時推出相關解說，滿足觀眾對第一手資訊的好奇心。

除了時事與流行文化，DenQ也經營副頻道「隨便吧DenQ」，內容轉向家庭生活與台韓文化交流。他不時帶著韓國妻子及女兒們入鏡，分享一家人在台灣的日常點滴，從生活趣事、美食體驗到各地旅遊，都能看見不同文化背景下的家庭互動。兩個頻道各有鮮明定位，主頻道以韓國時事與流行文化知識為核心，副頻道則透過輕鬆自然的家庭日常，拉近與觀眾的距離，也讓粉絲看見螢幕之外更生活化的DenQ。

No.9 Alizabeth 娘娘

網路聲量：2,624筆

YouTuber 泰國娘娘以直率敢言、幽默又帶點犀利的說話風格，在頻道累積高達34萬訂閱。她的成名契機，源自多年前一支批評台灣打拋豬料理的影片。當時她對於台灣版打拋豬加入番茄的做法感到相當崩潰，甚至氣得直呼「台灣打拋豬加番茄就是死罪」，誇張又充滿情緒張力的反應，意外戳中網友笑點，影片隨即在網路上掀起討論，也讓更多人開始認識這位說話辛辣又直率的泰國娘娘。

除了文化分享外，娘娘的頻道內容多以美食探店為主。從體驗各縣市的在地小吃，到吃遍全台夜市美食、開箱話題手搖飲等，都能成為她發揮吐槽功力的題材。她經常站在泰國人的角度觀察台灣日常，遇到不習慣的事物便直接表達感受，時而犀利吐槽、時而幽默調侃，這種毫不做作的真性情也讓網友看見不同文化背景下的有趣碰撞。

No.8 鈴木的日常

網路聲量：2,704筆

台日混血YouTuber「鈴木克規」在18歲時來台求學，他曾在2021年時挑戰徒步環島，希望藉此更深入認識母親的故鄉。這趟旅程不僅讓他有機會接觸不同地方的人們，也讓他逐漸累積對台灣土地與文化的情感。

「鈴木的日常」目前擁有52萬訂閱，頻道內容以台日文化交流為切入點，透過人物訪談、跨國生活紀錄與真實故事，呈現不同文化背景下的人生經歷與情感連結。不管是在日本工作的台灣人、在台灣留學的日本學生，還是因為不同原因移居異地的人，他都透過鏡頭記錄不同背景的人們如何適應異地生活、面對人生挑戰。影片沒有刻意安排戲劇化橋段，而是透過自然的對話與細膩的訪談，帶出每位受訪者背後的故事與真實心情。這種平實、不譁眾取寵的敘事風格，也讓他獲得不少網友肯定，紛紛留言表示「鈴木優秀，從不到10萬就知道一定會紅」、「鈴木可說是網紅界一道溫暖的清流」、「我從他環島開始注意到他，後來的影片都很好很有人情味」。

No.7 RyuuuuTV

網路聲量：2,938筆

YouTube頻道「RyuuuuTV」由來自馬來西亞的Ryu與日本老婆Yuma共同經營，兩人透過跨國婚姻背景及自然有趣的互動，吸引不少華語圈觀眾目光。頻道初期以情侶日常、日本文化介紹、旅遊紀錄及日語教學為主要內容，影片也記錄兩人從相戀、求婚到攜手創業的點滴，該頻道僅成立三年便突破百萬訂閱，人氣之高不難想見。



不過，隨著頻道發展，兩人之間的關係也出現巨大變化。2024年底，Ryu與Yuma爆發婚變與四角戀風波，兩人協議離婚後，Yuma也正式退出「Ryuuu TV」，而頻道內容也轉為記錄Ryu的個人生活。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2026年6月6日，受到過往的感情風波影響，Ryu自曝生計面臨嚴重考驗，相關話題隨即在網路上擴散，使單日聲量一口氣攀升至654筆。網友直言「現在的RyuTv不管在運鏡、剪輯跟企劃都讓我覺得失去了以前的舒適感」、「網紅都是賣人設，一旦人設被破，能再翻身的真的是靠運氣了」。

No.6 阿兜仔不教美語

網路聲量：3,230筆

擁有48萬訂閱的「阿兜仔不教美語」頻道，是由西班牙人「黑素斯」所成立的。他早期從西班牙文教學起步，後來更以「不教美語」為頻道特色，並透過流利中文分享對台灣生活的觀察。黑素斯的影片題材相當貼近台灣人的日常，例如為什麼台灣人總習慣把「不好意思」掛在嘴邊、午休時總喜歡用外套蓋頭睡覺等，這些在台灣人眼中再平常不過的生活習慣，在他看來卻有不少值得探討的有趣之處。





他經常以外國人的角度切入日常話題，用幽默、帶點反諷的方式解析台灣人的生活習慣與文化現象，打破大眾對外國YouTuber的既定印象，讓觀眾在會心一笑之餘，也能重新思考日常生活中的文化差異。網友表示，「他很用心觀察台灣，是元老級國外yotuber」、「有些問題他看的不夠深，但能以旁觀者的角度來看是滿有趣的」、「以前覺得滿搞笑，後面越來越偏激就沒追了」。

No.5 韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸

網路聲量：6,078筆

來自韓國光州的百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，高中畢業後便來台就讀中文系，憑藉一口流利中文、活潑自然的個性，以及對台灣生活的細膩觀察，逐漸在台灣網紅圈打開知名度。她於2018年開始經營YouTube頻道，其名稱源自韓文暱稱「찐쩐꾸」，因發音與中文「金針菇」相近，意外成為辨識度十足的個人標誌。





金針菇的影片題材相當多元，從台韓飲食與文化差異、台灣美食探店，到韓國旅遊及日常生活紀錄，都是頻道中常見的內容。她擅長以輕鬆活潑的方式分享兩地文化差異，也會透過特別企劃，帶領觀眾認識韓國社會與不同面向。除了影音創作，金針菇也積極拓展事業版圖，2021年創立韓國食品電商品牌「金家ㄟ」，將個人影響力擴展至食品創業；2026年更入選《富比士》（Forbes）亞洲30位30歲以下精英榜，展現跨足內容創作與品牌經營的多元實力。相關成就也讓她在網路上收穫不少祝福與肯定，「一個愛台彎的韓國女孩，贏過一堆藍白黨人」、「恭喜菇菇，觀光局應該也可以考慮請她做台灣觀光大使」。

No.4 大豐大哥大

網路聲量：8,196筆

來台定居多年的英國籍YouTuber「大豐大哥大」，憑藉流利的中文與台語，以及幽默直率的表達風格，逐漸累積不少台灣粉絲。影片內容多以日常生活為主題，從夜市小吃、物價、治安到健保制度，他總能透過英國人的視角，分享在台生活的觀察與文化差異。有時也會直言不諱地點出台灣生活中有待改善之處，也因為觀點中肯經常在網路上引發共鳴。

除了個人生活分享，家庭互動也是頻道的一大亮點。大豐經常帶著從英國來台的父母體驗在地文化，從逛夜市、品嚐台灣小吃，到參與媽祖遶境、挑戰考台灣駕照等，透過鏡頭記錄英國長輩接觸台灣生活時的新鮮反應。父子之間自然又逗趣的互動，也為頻道增添不少溫馨畫面。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2026年9月5日，當時他的父親在墾丁飯店浴室不慎跌倒骨折，後續接受微創手術，大豐也在頻道分享近20萬元的醫療帳單及就醫過程，從手術安排到醫療效率都成為網友熱議焦點，也讓台灣健保與醫療制度再次受到關注。

No.3 錫蘭Ceylan

網路聲量：8,659筆

頻道擁有超過162萬訂閱的「錫蘭Ceylan」，向來以直率犀利的評論風格聞名。不同於一般以娛樂、生活或開箱為主的創作者，錫蘭更擅長針對社會現象與熱門爭議事件提出個人觀察，其言論經常引起網友熱烈討論。2023年，他曾透過影片公開批評媒體長久以來存在斷章取義、追逐流量的亂象，該支影片累積觀看次數高達670萬，也使他的知名度進一步提升。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2026年10月1日，因錫蘭開直播踢館唐綺陽，不僅出言嘲諷取綽號「唐揚雞」，甚至對鏡頭比出不雅手勢，相關言行迅速在網路上引發正反兩極的討論，當日聲量一舉衝上1450筆。網友表示「錫蘭最大的錯誤就是太理性，太高估某些台灣人的智商」、「覺得被踩到的只有那些迷信星座學的吧」、「他要蹭唐老師之前，麻煩禮貌一點」、「這波真的沒辦法挺了，何必去比中指」。

No.2 我是Mana

網路聲量：20,839筆

日本YouTuber「Mana」（岡田真菜實），曾於多年前加入知名頻道《三原JAPAN》團隊，其後在2022年退出並創立個人頻道「我是Mana」，短短四年便已累積超過50萬訂閱。影片內容以台日文化交流為主軸，透過日本女生的視角，分享在台灣的各種生活趣事與日常，包括走訪南台灣景點、探索在地美食，偶爾還會挑戰用台語買菜，展現對台灣文化的熟悉與喜愛。而她自然不做作的風格，加上親切活潑的主持方式，讓她逐漸累積大批忠實粉絲。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2026年9月13日，Mana於頻道發布一支生產紀錄影片，分享迎接台日混血寶寶的過程，留言區隨即湧入大票粉絲的祝福，當日聲量一口氣攀升至1,152筆，成為調查區間最受關注的話題焦點。

No.1 酷的夢 Ku's dream

網路聲量：69,310筆

毫無懸念，本次排行由法國籍YouTuber「酷的夢 Ku's dream」以69,310筆聲量拿下第一，與第二名的Mana相比足足高出3倍之多，展現出壓倒性的討論熱度。值得一提的是，酷不僅聲量奪冠，其頻道訂閱數也以232萬位居本次入榜創作者之首。回顧過往，酷早年憑藉台法跨文化交流系列影片打開知名度，經常邀請法國朋友初次品嚐台灣小吃、熱炒、辦桌、泡麵及零食，透過這些外國人的真實反應，呈現台灣飲食與生活文化的魅力。





除了美食體驗，酷的夢也擅長將語言差異轉化為有趣的影片題材，並進一步投入500萬元打造大型實境節目《中文怪物》，讓不同外國參賽者挑戰連台灣人都可能搞不清楚的中文難題，從語言延伸出兼具娛樂性與文化交流的內容，進一步拓展頻道的企劃規模與影響力。





不過，高聲量的背後也經常伴隨著不少爭議。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2026年4月6日，一名前員工出面爆料，指控酷私下發表辱台言論，衝擊其長期建立的愛台形象。對此，酷也曾公開反駁前員工的指控，痛批此為不實捏造與惡意扭曲，並表示將保留法律追訴權。隨著相關話題不斷在網路上持續發酵，當日討論度更是一舉突破萬筆，也進一步助攻酷拿下話題王寶座。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月16日至2026年11月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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