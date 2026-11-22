今晨好冷，不少地方氣溫都在10度以下。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，下一波冷空氣，周二報到。

「林老師氣象站」指出，入秋以來首波大陸冷氣團，在今天白天之後，就會開始減弱，台灣各地氣溫也會跟著回升；不過，因為輻射冷卻的關係，各地早晚氣溫仍偏涼冷，今晨新竹、苗栗多地低溫都在10度以下。

「林老師氣象站」說，下一波冷空氣預計周二、三再度報到，周四開始減弱，影響時間約在48小時左右。目前評估，這波強度不會比前一波來的強，介於東北季風與大陸冷氣團等級之間；而且比較傾向是東北季風等級。

但周二這波冷空氣是屬於濕冷性質，體感溫度還會再低個1至2度。「林老師氣象站」說，根據中央氣象署今晨最新氣象預報顯示，台灣各地低溫預測在16至20度之間，澎湖地區19至21度，金門及馬祖地區15至17度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。