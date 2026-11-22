今晨好冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨各地晴朗，截至清晨4時52分縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)6.7度，苗栗(頭屋鄉)8.1度，新北(石碇區)10.1度；各地區平地最低氣溫約在10至13度。

但吳德榮說，這波冷空氣台北測站最低溫僅降至15.9度，不符合「大陸冷氣團」標準(≦14度)，仍屬「東北季風」等級；首波「大陸冷氣團」還得再等等。

吳德榮表示，今、明兩天「東北季風」逐日減弱，各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，入夜仍有「輻射冷卻」作用氣溫偏低，日夜溫差大；明晨竹苗仍有10度以下低溫，應注意。

今日各地區氣溫如下：北部10至24度、中部11至28度、南部13至29度及東部12至25度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周二至周四另一鋒面及東北季風影響，強度比前波稍弱，仍帶來明顯的天氣變化，北部、東半部轉有局部雨，周二、三氣溫下降，周四漸回升。周五另一小股東北風，迎風面偶局部短暫雨。周六(28日)乾空氣南下，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。