長年站在保護服務第一線，為受暴者及弱勢兒少撐起保護傘。屏東縣社會處社會工作科長戴如玎、屏東家扶中心社工督導黃淑玲，兩人分別代表公部門與民間團獲衛福部第12屆紫絲帶殊榮，兩人分別投入保護服務逾20年及30年，一人串連跨部門資源，一人為弱勢兒童權益奔走，從第一線服務到制度改革，讓更多陷入困境家庭獲支持。

戴如玎投入保護服務超過20年，歷經民間團體及公部門，熟悉受暴者與脆弱家庭面臨的困境。她擅長整合社政、警政、司法、醫療及教育等跨網絡資源，打破不同單位各自為政的限制，協助服務對象獲得適切支持。

面對長期安置、情緒行為困難的兒少，戴如玎協調醫療及教育資源，協助孩子穩定生活；對高風險家庭暴力被害人，則透過跨單位合作，陪伴被害人逐步走向安全與獨立。她將保護觀念帶入社區，推動友善店家及兒童參與活動，讓安全防護從制度延伸至日常生活。

屏東家扶中心社工督導黃淑玲深耕兒童保護30年，長期關注受虐、失依兒童生存、受教及安置權益。她曾為無戶籍兒童的健保、戶籍及就學問題奔走，促成相關服務機制建立，也推動改善寄養費用及照顧支持，減輕寄養家庭負擔。

黃淑玲多年來投入未成年人監護、收出養訪視調查，累計審查超過5000件通報案件，並建立評估工具、培訓社工，促進社政與司法合作。近年更引進MAPP寄養父母培訓模式，依台灣實務需求調整，每年參與上百場兒童保護及安置會議，為兒少權益把關。

兩人服務場域不同，卻都看見保護制度缺口。戴如玎透過公部門協調，讓資源及時到位；黃淑玲則從民間服務經驗出發，推動制度改善，避免孩子因身分、資源不足而失去應有保障。

紫絲帶獎表揚長期投入家庭暴力、性侵害、兒童及老人保護等工作的專業人員。今年屏東縣兩名得獎者，凸顯保護工作不只是危機發生後的介入，更需要跨單位合作及持續完善制度，讓每個需要幫助的孩子與家庭，都有機會重新站穩腳步。