台灣太陽光電裝置容量持續成長，新增速度已明顯放緩，今年至九月新增不到八百ＭＷ，反映太陽光電發展可能進入瓶頸，光電三法實施一年已見影響力。業者表示，過去一年可能增加二ＧＷ，今年到第三季增加不到八百ＭＷ，前後落差二點五倍，他們甚至預期未來可能還會更少。

俗稱光電三法的「環境影響評估法」、「地質法」、「發展觀光條例」修正案去年十一月三讀通過，十二月一日生效，太陽光電設置的環境影響評估趨嚴，並畫設禁止設置區域，官員認為修法後大大衝擊光電業在台灣的發展。

根據再生能源發電量統計，今年一月至九月再生能源總發電量二九六億度，太陽光電貢獻百分之四十五點九，其次是風力發電百分之卅一；慣常水力、廢棄物各占一成多，生質能與地熱均不到百分之一。

太陽光電永續發展協會理事長、現任大亞電線電纜董事長沈尚弘指出，從製造面板的產業，到系統產業、太陽能統包，以及投資等，都對台灣在太陽能的發展環境感到憂心。

沈尚弘表示，太陽光電已被汙名化，法規也不友善，即使業者有意願，遇到的障礙也愈來愈大，今年前三季只新增不到八百ＭＷ，就是結果，未來可能還會更少。

業者也碰到地方政府官員態度轉趨謹慎，太陽光電產業協會理事、元晶太陽能科技生產營運長王亮凱說，根據法令，屋頂或露台的光電設施高度四點五公尺以下得免申請雜照，到了今年的解釋，已變成不適用免申請，實際上該案只是學校遮雨棚安裝光電板，遮雨的同時也兼具發電功能。