台灣邁入超高齡社會，健保署數據顯示，居家醫療需求明顯增加，但醫界指出，醫院護理師荒未解，居家醫療量能不足，政策推動十年，卻有愈來愈多病患出院後陷入「末期漂流」。全台逾千家院所提供服務，但逾九成醫師兼職投入，專任醫師僅約十人，恐加劇末期、衰弱患者往返醫院與居家的困境。

八十多歲的陳爺爺患有肺病、心臟病及糖尿病，原行動自如能自行就醫，日前突然倒下，送醫搶救後雖保住性命，卻從此臥床。病情穩定後，醫院通知出院，不料，返家不久，陳爺爺又因感染送急診，從此在醫院與住家反覆進出，陷入「末期漂流」。

醫院受護理師荒影響，病床量能持續吃緊，衛福部近年積極推動在宅醫療，盼降低醫療院所壓力，但類似陳爺爺的患者，原可透過居家醫療處理感染等急症，但居家醫療政策推動十年，投入醫師人數卻無明顯成長。

台灣在宅醫療學會創會會長余尚儒指出，居家醫療發展停滯，主因是健保給付偏低。目前服務對象多為重度臥床患者，醫師每次訪視費僅一六八一元，即使今年設置專任醫師獎勵金、訪視費加成三成，仍難反映人力、交通等成本。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔表示，全台雖有逾千家院所登記提供居家醫療，但九成以上醫師都是兼職，須仰賴門診收入維持營運，每周僅能抽空訪視患者。一旦病人臨時惡化，醫師難以及時到場，更無法廿四小時待命，患者最後仍得送急診、等病床。

健保署統計，去年參與居家醫療整合照顧計畫的院所約三五五六家，居家醫療服務人次從二○二一年五十四萬餘人次，增至去年七十三萬餘人次，健保署醫務管理組專委呂姿曄表示，從數據顯示居家醫療需求明顯增加，因此今年投入兩億元，提高訪視費及專任醫師獎勵金等。

余尚儒強調，一六八一元已是調漲後費用，呼籲政府應比照日韓，將訪視費提高至每次八千元，並設居家醫療獨立總額。他估計，潛在需求可能是現有服務量三倍，若不加速布建資源，末期漂流恐衍生更多問題。