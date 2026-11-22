秘魯真正迷人的不只是馬丘比丘，而是通往馬丘比丘的每一段風景。有行旅「秘魯高地之旅 貝爾蒙安地斯探險家列車」旅程以兩段國內航班串聯城市，減少長時間的公路移動，再搭乘兩列Belmond豪華列車。旅程穿梭秘魯大城，入住重點城市利馬、庫斯科、聖谷，安排貝爾蒙三大頂級飯店，美食饗宴安排利馬榮登二○二五年世界五十最佳餐廳第一名的Maido。

2026-11-22 00:00