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西武獅台灣系列賽 傳奇對決
「Kintone Presents 西武獅台灣系列賽 傳奇對決」將於明年二月廿七日、廿八日來台與統一7-ELEVEN獅、中信兄弟交手，其中廿八日賽後還加碼西武獅ＯＢ與中華ＯＢ傳奇對抗賽，門票熱銷中。
曾效力日本職棒埼玉西武獅的「東方特快車」郭泰源，將於二月廿八日擔任中華ＯＢ隊總教練，率領台灣傳奇球星對決西武獅昔日戰友。詳情可上ｕｄｎ售票網（二月廿七日統一7-ELEVEN獅；二月廿八日中信兄弟），或鎖定官方粉絲專頁。
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