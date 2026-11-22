健保資料庫累積全台民眾逾卅年的就醫、用藥紀錄，成為臨床研究及新藥開發的重要基礎，但許多罕見疾病因缺乏治療藥物，相關病程資料難以完整收錄。罕見疾病基金會呼籲政府應建立「國家級罕病病程資料庫」，整合各醫院診療及研究數據，助辨識早期病徵、加速新藥研發。衛福部長石崇良昨承諾，將研議建立罕見疾病國家級資料庫。

罕病基金會創辦人陳莉茵說，許多罕見疾病尚無藥物治療，病人治療資料不見得收載於健保資料庫，研究資料及治療經驗四散各家醫院，為此，三軍總醫院精準醫學暨基因體中心主任陳燕麟表示，應整合四散各家醫院的研究資料，成立國家級「罕病患者自然病史資料庫」，除了幫助研究團隊開發藥物，可讓病人知道不同疾病階段可能面對的挑戰。

石崇良指出，國內尚無完整的罕見疾病病程資料庫，許多罕病缺乏治療藥物，若能持續記錄病程，有助掌握疾病發展、預測病情變化，並辨識早期症狀。目前國內雖有零星研究，他認為，現行仍須比照健保資料庫，建立資料完整、格式一致的國家級資料庫，作為罕病研究及新藥開發的基礎。

若能及早篩檢罕見疾病，患者預後可大幅改善，甚至能孕育健康無罕病後代。石崇良指出，政府持續推動新生兒篩檢政策，自今年七月起將脊髓性肌肉萎縮症（ＳＭＡ）納入新生兒篩檢項目之一，合計項目達廿四項、十八項均為罕見疾病，過去政府認定的新生兒篩檢項目是採補助制，今年七月起已改為全數免費，盼藉此增加疾病早期發現，並獲得治療機會。