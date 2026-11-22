罕見疾病藥物納入健保給付，須歷經罕病認定、罕藥認定及健保給付審查三道程序，耗時可能超過一年。衛福部長石崇良表示，為加速罕藥給付，將整合國健署、食藥署及健保署審查流程，改採「平行審查」機制，讓罕藥認定與健保給付評估同步進行，大幅縮短病人等待時間，新制預計明年第一季公布。

我國雖是全球第五個制定罕見疾病專法的國家，但罕藥從疾病認定到健保給付，程序曠日廢時，影響病人用藥權益。罕見疾病基金會統計，截至今年十月，仍有廿五種罕藥等待健保給付，涉及廿三種罕見疾病、五四○五名患者，其中十三種疾病目前沒有其他有效治療方式，約一二二三名病人正等待唯一的治療機會。

石崇良指出，現行罕藥給付須先由國健署罕病委員會審議，確認疾病符合罕病定義；若有治療藥物，則須經食藥署專家小組完成罕藥認定，才能透過暫時許可或專案進口方式取得藥物，供病人使用。

完成罕病及罕藥認定、取得輸入許可後，藥物才能申請健保給付，還須經過專家會議、藥物共擬會等審議程序。

石崇良表示，整體流程短則半年，長則超過一年，衛福部正檢討如何簡化跨司署審查程序，初步規畫採取「平行審查」，在藥物申請罕藥認定時，同步通知健保署啟動醫療科技評估（ＨＴＡ），不必等前一階段完成才進入下一階段，以縮短給付時程。

除簡化審查程序，健保署也持續增加罕藥給付經費。石崇良指出，健保罕藥專款從二○二一年的七十四億元，增加至今年一四○億元，五年內近乎翻倍。其中除健保費支應，也包含政府編列廿億元公務預算，專供罕病治療使用，明年將持續編列，盼減輕罕病患者及家庭的經濟負擔。