今年八月，一名八旬婦人在台大醫院急診候床十二天後離世，中秋連假台大急診也再度塞爆。為紓解急診壅塞，健保署祭出轉診獎勵新制，醫學中心下轉病人至區域醫院，轉出、轉入醫院各獎勵三千五百點，醫師跨院訪視費也從一千點提高至三千點，十二月一日起正式上路。不過，急診醫學會表示，轉診仍有實務困難，恐難大幅改善壅塞。

健保署長陳亮妤九月邀集相關單位討論急診待床及病床管理，日前公告修訂「全民健康保險急診品質提升方案」，透過提高轉診獎勵，鼓勵醫院依病人需求進行分級轉診。

新制規定，醫學中心下轉區域醫院、區域醫院下轉地區醫院，且病人直接住院，轉出及轉入醫院各獎勵三千五百點。若中度、一般級急救責任醫院及地區醫院，遇到超出照護能力的重症病人，向上或平行轉診並直接入住加護病房，雙方醫院各獎勵五千點。

為鼓勵醫師持續照護轉診病人，轉出醫院醫師至接收醫院訪視，獎勵費從一千點提高至三千點，每次住院最多申報三次。此外，急性呼吸衰竭或重大疾病患者，若能在急診完成處置，並於六小時內入住加護病房，每人次獎勵五千點；地區醫院每增聘一名急診專科醫師，每月補助三萬點。

針對到院前心跳停止患者，健保署也依治療成效提供獎勵，原院治療後清醒出院獎勵三萬五千點、存活出院一萬點；轉院治療後清醒出院獎勵一萬五千點、存活出院五千點。

台灣急診醫學會秘書長李智晃表示，提高轉診誘因方向正確，但新制要求病人直接轉入其他醫院病房，而非急診，實務執行仍有困難，預估一天能成功轉出一、兩名病人已相當不易，難以大幅緩解壅塞，因轉診涉及醫院收治量能及民眾就醫習慣，許多病人仍高度信任醫學中心，不能期待單靠獎勵政策解決急診壅塞，仍須持續推動分級醫療，讓民眾接受依病情轉往適當院所。