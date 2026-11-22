台灣邁入超高齡社會也將面臨「多死社會」，估二○五○年每年死亡人數恐達卅萬人。然而，醫療量能持續緊縮，居家醫療發展受限，不僅加劇患者「末期漂流」困境，也讓在家善終更加困難。台灣在宅醫療學會估算，目前每年約兩萬人接受居家安寧服務，若以卅萬死亡人口推估，服務人數占比僅約百分之七，凸顯居家臨終照護量能亟待擴充。

台灣在宅醫療學會創會理事長余尚儒表示，居家醫療服務長年受限，主因在健保給付偏低，且缺乏分級制度。現行醫師訪視費未充分區分病情嚴重程度，無論照顧行動不便或臥床、褥瘡患者，給付均相同，但重症患者往往需要更多醫療處置，醫師還須協調醫院、居家護理及長照資源，投入更多人力與時間，卻未獲相應報酬，導致部分團隊傾向承接病情單純的患者，重症居家照護量能因此不足。

余尚儒表示，日本早已建立居家醫療分級制度，南韓近年才開始推動在宅醫療，也已朝分級方向發展。以醫師訪視費為例，台灣每次僅一六八一元，日本約九四三七元、南韓約七七五五元，差距明顯。他建議參考日韓經驗，建立一般型與加強型居家醫療團隊，依病情嚴重程度、照護複雜度及臨終需求分級給付，並導入包裹式支付及品質指標，鼓勵醫療團隊承接重症患者，提供連續性照護。

除了給付不足，居家安寧的收案限制，也讓不少臨終患者成為制度漏網之魚。余尚儒指出，居家安寧給付雖較高，但患者須被診斷為「末期」疾病，許多高齡長者長期臥床、逐漸衰弱，即使希望在家走完人生最後一程，也未必符合資格。部分患者原本就由居家醫療團隊長期照顧，即使協助照顧到臨終，團隊仍無法申報居家安寧給付。

安寧照顧基金會執行長張嘉芳表示，居家醫療團隊長期照顧社區長者，勢必接觸臨終患者，但受限健保給付及收案規範，難以取得居家安寧相關費用，也影響醫護人員投入意願。目前醫院安寧病房及居家安寧團隊人力吃緊，部分臨終患者因此被送到醫院，卻等不到病床，只能滯留急診，甚至最後在急診離世。

余尚儒強調，面對未來臨終照護需求增加，政府應同步提高居家醫療給付、建立分級制度，並改善居家安寧收案與支付機制，讓重症及臨終患者都能獲得適切照顧。

張嘉芳指出，為補足社區臨終照護缺口，基金會延攬退休安寧專科護理師擔任「社區共照師」，進入長照機構指導照服員、提升安寧照護能力，目前聘有三人，未來將逐步擴增，盼讓更多長者能在熟悉的環境中安然走完人生最後一程。