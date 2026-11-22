舞台劇「明星養老院」由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助。十二月廿五日至廿七日將在台北表演藝術中心演出最後四場，售票請洽udn售票網。

「明星養老院」網羅大咖藝人現場演出，包括楊烈、方文琳、黃嘉千、羅美玲等歌藝精湛的歌手，還有演技精湛的郎祖筠、黃浩詠，加上陳漢典、洪都拉斯打磨多年的綜藝喜感，以及網紅泰國娘娘獨樹一格的舞台魅力，可說是最強卡司。

其中方文琳中飾演為愛退出歌壇的養老院院長，劇終時，她清唱一曲，唱得觀眾感動拭淚。而楊烈在劇中飾演得獎無數的歌王，他陪著失憶老妻黃嘉千尋訪斷聯多年的好友郎祖筠，三人相互矛盾卻又切不斷的關係，讓劇情好笑又窩心，楊烈還帶來組曲以及成名曲「如果能夠」，讓歌迷笑說像看演唱會。