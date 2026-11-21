「快讓開，有OHCA病人需要搶救」高齡80多歲的陳爺爺，午後吃完飯後就在家倒下，家人返家發現時已經晚間10點多，爺爺長期因肺病、心臟病、糖尿病需到醫院回診拿藥，還能行走的他，都是獨自往返醫院，而這次倒下後，再也無法行動自若，需長期臥床。

而這樣的故事，在台灣社會中，幾乎是天天上演，陳爺爺送進急診，入住病房後，病情終於被穩定控制，醫師宣布「過兩天，可以出院了」此時兒子的臉色一沉，正思索該怎麼承接後續的照顧。

他是家中的獨子，肩負起一家的經濟，平時爸爸能自我照顧，讓他可以專心工作，也能照顧自己的家庭，但爸爸1出院後，得思索家中的照顧空間、照顧人力，一筆又一筆的開銷，他心都涼了。

爸爸出院回家後，他向公司請了一個月的假，這期間就算有錢，外籍看護也遲遲沒有下文，此時爸爸在床上不斷發出喘鳴聲，陳爺爺因感染又被送到急診了，就這樣展開了醫院、家裡不斷來回的漂流人生。

台北市立聯合醫院前總院長黃勝堅日前曾說，台灣將邁入「多死社會」，戰後嬰兒潮逐漸凋零，預估2050年將到達高峰，屆時一年約有30萬人死亡，漂流患者的案例只會愈來愈多，加上衛福部因應醫療院所的「護理師荒」，醫院開不出病床，只好把住院這件事，回推到居家，居家醫師投入人數又不足，將會讓相關案例的人數愈來愈多，且發生速度加快。

台灣在宅醫療學會創會會長余尚儒表示，衛福部推動居家醫療從2016年至今，已滿10年，但居家醫療給付金額長期偏低，今年4月雖有調升給付，以醫師每月訪視一名病人一次計算，台灣目前仍只給1681元，而日本每次則有9437元、南韓7755元，分別為台灣的5.6倍及4.6倍。

余尚儒說，衛福部很早就知道，願意投入居家醫療的醫師不足，因此今年提出「誘因」，若專責執行居家醫療的醫師，每個月的訪視次數上限，從原本180次，提升至240次，並增加30%的居家醫療照顧獎勵金，如此的誘因，仍無法反應成本，許多醫師做居家醫療幾乎都是賠錢在做，至今專任做居家醫療的醫師，僅有約十位。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔攤出實際數據，全台登記提供居家醫療服務的醫療院所，雖然有1千多家，但高達九成以上，都是「兼職」做居家醫療，通常得仰賴開設診所的門診收入，才有辦法支應醫師想做居家醫療的這份「兼差事業」，也導致投入居家醫療的醫師，時間變得破碎。

居家醫療的醫師通常一周只能挪出一到兩個下午，或是一天平日或假日的時間，去訪視5到6位患者，如果這些患者臨時不舒服，居家醫師通常無法立即到場，更遑論無法提供24小時待命服務，患者最後只能叫救護車送急診、等病房，患者因此面臨「末期漂流」，於在生命末期反覆進出醫院，若要完善管理，就須提供醫師足夠的費用因應。

以日本、南韓制度為例，日本較嚴重的居家醫療個案，每月管理費約9千多元，韓國約7500元；他認為台灣每名個案每月管理費應提高至8千元，若一名醫師照顧100名個案，每月約有80萬元營業額，才有能力聘僱人力、支付租金及其他營運成本，增加專責投入誘因。

陳英詔說，台灣的居家醫療市場缺口大，南韓人口約4500萬人，專責型居家醫療機構已有300至400家，台灣人口約為南韓的一半，目前專責型僅10家，要補足恐要增加現有數量10至20倍，約100至200家才夠。

他表示，居家醫療不只能減少急診及住院支出，也能降低家屬陪同長輩就醫的請假成本，減輕社會負擔。政府應先建立合理支付誘因，而非等醫師投入後才增加給付，「錢到位，人就會到位」，才能真正擴大居家醫療服務量能。

根據健保署統計，去年參與居家醫療整合照顧計畫的醫療院所，約有3556家，該數據不只有醫院、診所，還包含協助送居家藥物的藥局、居家護理所、中醫院所等。

衛福部健保署醫務管理組專委呂姿曄說，近年居家醫療的需求明顯增加，服務人次從2021年的54萬多人次，到去年已成長到73萬多人次，為增加醫師投入居家醫療的意願，今年挹注2億，提高5%的居家醫療的訪視費、專任醫師獎勵金可達30%，另外新增兒童訪視費，加成20%到60不等。

余尚儒強調，5%的訪視費，是從1603元調高到1651元，這價格包含50元的管理費，即1681元，若是服務山地離島的患者，是從2131元調高到2204元，比照台灣鄰近國家日本與南韓，依舊偏低。日本居家醫師發展成熟，一次訪視費加管理費為9437元、南韓三年前才開始發展居家醫療，每次訪視費則為7755元，如此的費用也讓多數的醫師願意投入居家醫療。

余尚儒呼籲，政府應比照日韓，將訪視費的給付金額，從現在的1681元，調高到8千元，才有助於鼓勵醫師加入；健保署統計去年居家醫療服務人次為73萬多人，實質上潛在的患者，約可再乘三倍計算。如果衛福部不盡速布建居家醫療等相關資源，末期漂流將會衍伸更多社會問題。

呂姿曄回應，今年已挹注2億於居家醫療訪視費，若有再提高的需求或是設立獨立總額，則建議學會提案，先於居家醫療小組討論後送健保會，健保署也希望每年能爭取預算，提升居家醫療給付。